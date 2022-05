2月15日起,無論在媒體或街頭巷尾,韓國選民可容易看到,尹錫悅正式在中央選舉管理委員會登記有案的合法競選口號廣告,不僅簡明又有力:「人民養育的尹錫悅,更換明天的總統」。充分代表了他這次當選總統的心聲與未來抱負。

1989年6月29日,韓國前總統盧泰愚推出「民主化運動」,將總統間接選舉改為直接選舉及單任5年制,施行至今。這是軍人總統盧泰愚所留下的豐功偉業,令韓國人讚譽。2021年3月4日脫下檢察官烏紗帽的尹錫悅選擇有意義的6月29日宣佈首次參政並暗示不會自行組織新黨,願意加入韓國第一反對黨「國民之力」為平黨員,正大光明參與黨內競選。

參政如同「良心宣言」般,一五一十吐出驚濤駭浪的諸多「尹錫悅名言」,確實打動了對文在寅政府不滿的民心及正面衝擊浮動的整個社會。尹錫悅選擇在尹奉吉義士紀念館舉行記者會的第一聲就是「我應人民的呼喚而來」,並進一步指出:

「我只忠於憲法與人民,不看權力核心層的臉色」;

「追求公平、公正及正義,一切施政要合乎常理」。

3月9日,韓國選民終於選出第20屆新任總統尹錫悅。其間經歷第1屆總統李承晚到第19屆總統文在寅,有文人、軍人、政治人物、企業家、女性總統及人權律師等。但在憲政史上首次出現「檢察官總統」尹錫悅,尹錫悅的當選可謂是前所未有的一項歷史創舉。

尹錫悅沒有嚇唬的家世背景,只有26年專職檢察官經歷而已。其間,他跑過韓國各地縣市地方或高等檢察署,後來遇上人權律師出身的總統文在寅,沒想到從一名基層檢察官,一路被提拔至首爾中央地方檢察長及有任期2年保障的檢察體系「最高峰」大檢察廳檢察總長。

照理講,他可以「乘勝追擊」順利做滿2年任期,或許有一天更上一層樓擔任法務部長等。不料,因文在寅不滿尹錫悅調查文在寅本身、家族及其幕僚的多起弊案,兩人就此分道揚鑣,尤其讓尹錫悅無法接受的是,文在寅採取雙重標準,當尹錫悅偵辦2位前總統李明博、朴槿惠弊案時拍案叫絕,然而依照文在寅頒發任命狀時的指示:「對現任政府的弊端也要嚴辦」行事,卻先後找來3位法務部長曹國、秋美愛及朴範界輪流利用各種卑鄙非法手段來逼退尹錫悅。

尹錫悅不是省油燈。個性絕不妥協,也不卑躬屈膝。於去年3月4日突擊式的採取了「不如自行歸去」的決定,主動打了文在寅一巴掌。尹錫悅辭職的理由很簡單:「我看不下去文在寅不斷蹂躪憲法與法治,不僅施政言行不一,並且把人民當成狗牛不如,讓人民生活陷入絕境」。

文在寅只會在國內外吹噓自己的不動產和防疫政策如何成功,結果,造成年輕人買不起房子和不敢結婚生子及組織家庭,K-防疫不僅讓中小企業紛紛倒閉,甚至負責人自殺,走上街頭舉行抗議示威。Covid-19確診人日益上升,足以證明文在寅政府無能。

在此不得不論及文在寅執政5年的成績單。說實話,無論內政或外交各領域都不及格。大家都知道文在寅父母來自北韓,其本人是人權律師出身,經盧武鉉總統的提攜在青瓦台擔任重要幕僚,並無其他內閣首長行政經歷。怪不得,連他的政治師傅盧武鉉都曾坦白指出:「文在寅不適合從政」。

這次,韓國突然吹起「尹錫悅現象」、「尹風」,無論是風力或雨勢超過颱風級,幾乎壓垮文在寅政府與執政「民主黨」所屬總統候選人李在明。韓國選民對5年來欲所不為的文在寅政府感到疲憊與失望之際,尹錫悅的出現讓他們重新點燃心中的希望,盼望透過大選審判文在寅及早日達成政黨輪替。

這場「尹風」的主人翁就是正式宣佈向文在寅和執政黨挑戰與直接投入選戰的尹錫悅,平時就經常把憲法與人民掛在嘴邊,從不向權力核心「輸誠」的剛強個性,此次獲得韓國選民,尤其年輕一代的信賴與支持,令人不意外。

文在寅一上台就以「清算積弊」的大帽子展開揮刀「殺戮」。據統計,文在寅不僅讓前任總統李明博和朴槿惠坐牢,兩屆政府官員包括國情院長、司法院長、高階將領及內閣首長近200人接受法律制裁,身敗名裂,也有人不甘自己和家人名譽受辱,其中4人選擇自盡,結束寶貴生命。如今,這場人為災禍,尹錫悅已說得很清楚,交由司法依法處理,他不會介入。

韓國人民的眼睛是雪亮的,文在寅受到老天的懲罰。選前,原親近文在寅政府的市民團體「參與連帶」等開始爆料國有土地公社各種弊端,鬧出滿城風雨,認為文在寅口口聲聲號稱最有把握的不動產及住宅政策,根本就是騙人。年輕人與婦女選票都與文在寅一刀切割,透過大選,讓文在寅重重摔下。

未踏入政治圈之前,尹錫悅曾接受《朝鮮日報》獨家專訪時,首次以普通百姓身分砲轟文在寅政府「腐敗亡國」。果然不出其所料,2021年4月7日舉行的的首爾、釜山兩大城市市長補選,選民的憤怒如沖天砲直線上升,讓「國民之力黨」候選人吳世勳和朴亨埈高票當選。

民調是最直接的指標。尹錫悅還是檢察總長身分時就以1%支持率起跳,受到文在寅的側目,尹錫悅不得不緊急要求民調公司將他的名字拿掉。人氣還是持續沸騰,一日一個新行情,幾乎眼花撩亂,不僅各家媒體不敢相信,連各家民調公司所作的支持率,也自7%,一夜之間跳升為28.3%和32.4%,就已開始領先民主黨候選人李在明。

近5年以來,自從前總統朴槿惠被國會彈劾下台之後,老招牌「新國家黨」不僅失去執政,成為反對黨。其間不斷試圖脫胎換骨,改選黨代表、更換黨名,還是不見起色,其間的總統選舉、全國地方縣市長選舉、國會議員選舉等4戰4敗。終於在去年4月才得以在首爾、釜山兩地市長補選獲得大勝,收回2大重要陣地,穿上「改頭換面」的新服裝。

現改名成為「國民之力黨」,頗多資深黨員資格的人,其中也有曾參選總統落敗的人。問題是,此次臨陣磨槍,黨代表雖然選出一位僅36歲的新面貌李俊錫,但是,他不僅年齡和資歷都不具備參選總統資格。在這種政治現實環境下,自然尹錫悅成了各方注目的政治新人。尹錫悅不僅被文在寅打壓成「政治迫害者」的身分,也給韓國人民一個嶄露頭角的新面孔,給人印象是,他的一言一動表現正直與「舊政治人物」言行截然不同。

翻閱韓國近代史,歷任總統出身背景五花八門。從首任總統李承晚到現今卸任總統文在寅,有美國博士、軍人、政治人物及律師等,然而從未出現過檢察總長出身的人當過總統。專職檢察官出身的尹錫悅,這次能脫穎而出當選成為總統,確實受到國內外注目。

從這次韓國選民自始渴求審判文在寅與政黨輪替的雙重強烈要求下,因此,尹錫悅的當選順理成章。無論是國內政治、外交與對北韓關係,從文在寅留下來的「破爛家產」要重新搬移至手術室開刀,確實也是今後尹錫悅要面臨的一大課題。

尹錫悅接受人民與時代的呼喚,這也是韓國人民的至上命令與希望。西諺:「Well begun is a half done.」(好的開始是成功的一半)。誠懇盼望尹錫悅能帶領韓國人民走出「四分五裂」的現實政治陰霾,跳脫政治理念,包容並整合全民,找回「大韓民國」建國初衷的理想。

希望透過這本書能多幫助讀者了解韓國新任總統尹錫悅的過去、現在及未來。並且期待這本拙作能對台灣政治提供一些參考改進的建言,或許更能符合作者的願望。敬請各位讀者給予不吝指教。

