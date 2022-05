《禮記.大學》謂:「古之欲明明德於天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意;欲誠其意者,先致其知;致知在格物。物格而後知至,知至而後意誠,意誠而後心正,心正而後身修,身修而後家齊,家齊而後國治,國治而後天下平」。

《禮記》是不變的金科玉律。人的出生背景各式各樣如萬花筒,不管來自家財萬貫家庭,或祖先是皇親國戚,或貧民窟出身,第三者無法評論好惡,最重要的是修身、齊家的家庭教育。尹錫悅父母都是教育家,父親尹起重是現任延世大學商經學院應用統計學系榮譽教授,畢業於國立首爾大學經濟系,曾留學日本,只具碩士學位,因為那個時代不需要一定獲有博士學位才能出任大學教授。

當時,因具有博士學位教授不多,韓國教育部特別准許各大學無博士學位的教授可至其他大學「半工半讀」,相互「交換」博士學位一時成為潮流。有如此好的可容易獲得博士學位機會,但是,有學術風格的尹起重卻拒絕「同流合污」,選擇一輩子的「碩士教授」抬頭教育學生,照樣桃李滿天下後退休,至今仍是廣獲各界尊崇的學者。

依據《尹氏家譜》記載,尹起重為波平尹氏第34代,忠清南道論山出身,屬於「兩班」(稱呼古代高麗國和朝鮮國的貴族統治階級與學者官吏)家族。如今,上一代祖先在論山地區留下的書院、宗祠及古宅等均是儒教文化的重要資產,每年由中央和地方政府特別編列預算來共同管理與保護。

常言道,有其父必有其子。尹錫悅可以說自小受到「家風」影響,詩禮傳家、忠孝傳家、耕讀傳家、忠勇傳家、勤儉傳家及義理傳家。認識尹錫悅的朋友一致說法是,父子二人都堅持與重視做人做事的「原則」。不可否認,迄今父親的DNA全部灌溉至尹錫悅的全身血液中,是令人羨慕的父傳子典型模範。

母親崔靜子曾任梨花女子大學助理教授。原本崔靜子可以作到退休為止,但為了家庭,在父親的再三勸導下離職。在一次電視訪談中,尹錫悅表達對母親的愧疚之心。他說,母親不應提早離開教職,就是因為要全心照顧他和家庭放棄教職。外婆在江陵經營布店,屬於當地的富裕家庭,外婆個性外向,尹錫悅認為母親很像外婆,適合經商。

尹錫悅是出名的孝子。在職場公私百忙中,定期利用週末與父母在外聚餐,後來因父母年邁不喜歡外出,只好親自在家下廚,做幾道父母喜歡吃的料理共進午餐或晚餐。有一天,父親開玩笑地對他說:「兒子啊!公職退休後,你可以開一家餐廳賺錢」。婉轉讚許尹錫悅的廚藝高明。

父子二人也喜歡小酌一番。尹錫悅在父親擺滿經濟專業書籍的書房裡,與父親面對面一邊喝酒一邊授課,父親經常買書或介紹新書給他閱讀。當母親先入睡,酒菜用完時,只好由尹錫悅下廚做菜,二人繼續喝酒、討論。因此,尹錫悅學會在大人面前喝酒的良好習慣與禮貌,與同學、同仁聚餐喝酒從來沒有「酒後亂來」的紀錄。

在韓國傳統保守社會,男人下廚房做菜是會被取笑的事。然而尹錫悅自幼在外婆家學會做菜。最拿手的菜包括蛋捲、烤肉及泡菜豆腐湯等,幾乎達到職業廚師級水準。選舉期間,他開設「尹氏廚房」,一面邀請家庭主婦品嚐他親手做的料理,另一方面交換意見,聽取民眾對時政的看法與建議,另類爭取選票的方式獲得各界一致好評。

父親家教甚嚴。據尹錫悅在一次電視娛樂節目中坦承,大學二年級時期,有一次因與同學喝酒晚回家,被父親痛打一頓,讓在旁看的母親也心痛地哭起來。俗話說「不經一事,不長一智」,一次教訓,一次經驗。日後,尹錫悅學會決心不再犯第二次。

尹錫悅屬於很會體貼妹妹尹新媛的溫暖「歐巴」,一家4人和睦相處,尹錫悅不僅是在父母寵愛中成長的乖巧又可愛孩子,也以長子、哥哥身分照顧妹妹。因此,可以說,在優渥環境長大,生性自然也養成樂天派。「海派」個性的尹錫悅,在司法考試連戰連敗,沒有正當收入的困窘下,每逢朋友的婚喪喜慶還都少不了他的身影。有一次,朋友夫妻吵架,太太丟下幼兒離家出走,朋友要去上班,只好請尹錫悅照顧,當起「代母」角色相當稱職。後來朋友為他取名「尹主婦」。

26年檢察官生涯不能說一路順暢。有時,辦案得罪上級,結果從首都首爾放逐到地方縣市。光棍一個人「流浪」在外,洗衣、做飯統統要自己來。或許是這個原因,讓他精專料理。但他也是「美食家」,在各地工作之餘,喜歡走遍地方的每個巷街角落,尋找並品嚐那裡的特色名菜。

大家都喜歡說,愛讀書的小孩不會變壞。尹錫悅生長在教育家庭,自幼就是乖巧的模範生。在韓國能考上國立首爾大學法律系,就屬於人生的勝利組。不僅未來的官位有保障,當上法官、檢察官或律師,在威權時期,人稱「大人老爺」,非常威風。

有趣的是,法官、檢察官或律師不僅象徵權力,也代表錢財。因此,媒婆事先到法律系「訂約」,並主動開出「名家」或「富豪」待嫁女子名單,讓你挑選。韓國社會的另類結婚媒介奇特現象,恐怕在台灣或其他國家也找不到。

多年前,在報章看到如此一則新聞,引起共憤。一位高中女孩跟一名大學法律系高材生交往,這位女孩體貼溫柔,家庭屬於小康,4年來一直支助這位貧窮家庭出身的大學生學費及生活費等,當然希望自己有一天能成為未來的檢察官或法官夫人。這位大學生畢業後如願考上司法考試成為一名法官,結果有一天在媒婆的介紹下,卻與另外女子結婚,把曾經幫助他的「女朋友」無情拋棄。後來,這位女孩痛心疾首之下選擇自盡。不知這位法官大人良心有沒有受到譴責?當時大家批評這名法官的品行不如「忠狗」。

星雲大師大作《迷悟之間》裡有一篇文章《家教的重要》提及歷史上有很多名人所以能夠功成名就,都要感謝有良好的家教。他並舉出6項最要緊的現在家庭教育:1.處世的誠信;2.良好的習慣;3.禮貌的品德;4.接受的性格;5.勤勞的美德;6.正常的生活。尹錫悅在兩位教授父母養育之下成長,似乎以上條件都不缺少,所以才會有今天的亮麗成果,絕非偶然。

韓國朋友愛讀的《明心寶鑑》一書中說:「欲知其君,先視其臣,欲視其人,先視其友,欲知其父,先視其子,君聖臣忠,父慈子孝」。尹錫悅作人處事的哲理全都包含在這幾句話裡面。

(本文摘自《人民的呼喚:尹錫悅 韓國檢察官總統的傳奇故事》/時報出版)

【內容簡介】政治素人尹錫悅,創造韓國憲政史上,

首位檢察官當選總統的輝煌紀錄!

他的勇氣全來自於人民──我應人民的呼喚而來!

檢察總長尹錫悅辭去檢察總長一職,棄官從政僅8個月當選總統!

繼金大中、李明博、文在寅之後,尹錫悅達成第4次政黨輪替。

以「政治素人」身分,選擇自行勇敢辭去檢察總長一職的尹錫悅,投入政治僅有254天,就成為青瓦台的新主人,是韓國憲政史上的一項創舉和紀錄。

此次大選,尹錫悅能獲取年輕人的大力支持,令人不意外。一是,尹錫悅主動辭去鐵飯碗,代表他性品剛直,不願意配合文在寅的要求演出,專為權貴服務。二是,他一向主張,檢察官要有不看總統眼色辦案勇氣,要擔任「人民的檢察官」才會受到人民的支持與愛護。

他前後偵辦過3任總統李明博、朴槿惠及文在寅的濫權受賄,三星集團等政治、經濟重大弊案,因此,他誓言執政不會犯下與歷任總統的「通病」。施政一切以民意為依歸,口頭禪般強調的就是公正、常識。

選民因不滿文在寅踐踏大韓民國憲法及藐視法治精神,並且從未兌現5年前宣誓就職時向人民保證的諾言。在這種國家危機意識下,尹錫悅毅然選擇辭去他所熱愛的檢察官工作,不能讓國家和人民繼續遭受這種痛不欲生的日常生活。為了解決眼前的困境,只有自己跳入火海,與人民共同攜手同心,找出「政黨輪替」藥方治療。

尹錫悅自行辭去有任期2年保障的檢察總長一職,主動掛冠求去,一舉當選第20屆總統,不僅對抗不公不義的自己上司文在寅,也創下韓國政治史上難得一見的檢察官出任總統紀錄。

翻閱韓國近代史,歷任總統出身背景五花八門。從首任總統李承晚到現今總統文在寅,有美國博士、軍人、政治人物及律師等,然而從未出現過檢察總長出身的人當過總統。專職檢察官出身的尹錫悅,這次能脫穎而出當選成為總統,受到國內外高度注目。

尹錫悅接受人民與時代的呼喚,這也是韓國人民的至上命令與希望。

透過這本書,了解韓國新任總統尹錫悅的過去、現在及未來!

【作者簡介】劉順達

明片上印有中、韓、英3國語文名字,此人可稱得上相當「國際化」、「地球化」水準吧。

不錯。受過3種語言教育。在韓國國立慶北大學師範學院讀英語教育系、中國文化大學民族與華僑研究所研究世界各國華僑取得法學碩士、獲得韓國政府全額獎學金在國立慶北大學政治研究所攻讀,5年後於1985年獲得政治學博士學位。

曾分別在太平洋文化基金會(李鍾桂)、中韓經濟協進會(辜振甫)、行政院新聞局(宋楚瑜)、外交部(錢復)、駐釜山領事館、駐泰國代表處(劉瑛)、駐韓國代表處及遠東科技大學工作。

曾擔任政府與民間的「口譯哥」。包括蔣經國、嚴家淦、李登輝、孫運璿、郝柏村、林洋港、施啟揚、翁岳生、谷正綱、杭立武等。

著有《介壽路二號的燈光永不熄滅》、《你好嗎?我是朴槿惠》、《外交部與歪交部》、《英文幽默笑話-外交100分》、《진짜 중국사람 맞나요?》、《박정희대통령의통치철학》等。

目前,還在月刊雜誌《觀察》、《中國時報》、《聯合報》撰寫韓國政治時事專欄。

個人座右銘是:There is a will, there is a way.

一生最得意的事:純用自己的雙眼捉到3名毒犯。創下中華民國外史上「前無來者、後無繼人」的紀錄