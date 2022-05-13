《禮記．大學》謂：「古之欲明明德於天下者，先治其國；欲治其國者，先齊其家；欲齊其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知；致知在格物。物格而後知至，知至而後意誠，意誠而後心正，心正而後身修，身修而後家齊，家齊而後國治，國治而後天下平」。

《禮記》是不變的金科玉律。人的出生背景各式各樣如萬花筒，不管來自家財萬貫家庭，或祖先是皇親國戚，或貧民窟出身，第三者無法評論好惡，最重要的是修身、齊家的家庭教育。尹錫悅父母都是教育家，父親尹起重是現任延世大學商經學院應用統計學系榮譽教授，畢業於國立首爾大學經濟系，曾留學日本，只具碩士學位，因為那個時代不需要一定獲有博士學位才能出任大學教授。

當時，因具有博士學位教授不多，韓國教育部特別准許各大學無博士學位的教授可至其他大學「半工半讀」，相互「交換」博士學位一時成為潮流。有如此好的可容易獲得博士學位機會，但是，有學術風格的尹起重卻拒絕「同流合污」，選擇一輩子的「碩士教授」抬頭教育學生，照樣桃李滿天下後退休，至今仍是廣獲各界尊崇的學者。

依據《尹氏家譜》記載，尹起重為波平尹氏第34代，忠清南道論山出身，屬於「兩班」（稱呼古代高麗國和朝鮮國的貴族統治階級與學者官吏）家族。如今，上一代祖先在論山地區留下的書院、宗祠及古宅等均是儒教文化的重要資產，每年由中央和地方政府特別編列預算來共同管理與保護。

常言道，有其父必有其子。尹錫悅可以說自小受到「家風」影響，詩禮傳家、忠孝傳家、耕讀傳家、忠勇傳家、勤儉傳家及義理傳家。認識尹錫悅的朋友一致說法是，父子二人都堅持與重視做人做事的「原則」。不可否認，迄今父親的DNA全部灌溉至尹錫悅的全身血液中，是令人羨慕的父傳子典型模範。

(圖/時報出版提供)

母親崔靜子曾任梨花女子大學助理教授。原本崔靜子可以作到退休為止，但為了家庭，在父親的再三勸導下離職。在一次電視訪談中，尹錫悅表達對母親的愧疚之心。他說，母親不應提早離開教職，就是因為要全心照顧他和家庭放棄教職。外婆在江陵經營布店，屬於當地的富裕家庭，外婆個性外向，尹錫悅認為母親很像外婆，適合經商。

尹錫悅是出名的孝子。在職場公私百忙中，定期利用週末與父母在外聚餐，後來因父母年邁不喜歡外出，只好親自在家下廚，做幾道父母喜歡吃的料理共進午餐或晚餐。有一天，父親開玩笑地對他說：「兒子啊！公職退休後，你可以開一家餐廳賺錢」。婉轉讚許尹錫悅的廚藝高明。

父子二人也喜歡小酌一番。尹錫悅在父親擺滿經濟專業書籍的書房裡，與父親面對面一邊喝酒一邊授課，父親經常買書或介紹新書給他閱讀。當母親先入睡，酒菜用完時，只好由尹錫悅下廚做菜，二人繼續喝酒、討論。因此，尹錫悅學會在大人面前喝酒的良好習慣與禮貌，與同學、同仁聚餐喝酒從來沒有「酒後亂來」的紀錄。

在韓國傳統保守社會，男人下廚房做菜是會被取笑的事。然而尹錫悅自幼在外婆家學會做菜。最拿手的菜包括蛋捲、烤肉及泡菜豆腐湯等，幾乎達到職業廚師級水準。選舉期間，他開設「尹氏廚房」，一面邀請家庭主婦品嚐他親手做的料理，另一方面交換意見，聽取民眾對時政的看法與建議，另類爭取選票的方式獲得各界一致好評。

父親家教甚嚴。據尹錫悅在一次電視娛樂節目中坦承，大學二年級時期，有一次因與同學喝酒晚回家，被父親痛打一頓，讓在旁看的母親也心痛地哭起來。俗話說「不經一事，不長一智」，一次教訓，一次經驗。日後，尹錫悅學會決心不再犯第二次。

尹錫悅屬於很會體貼妹妹尹新媛的溫暖「歐巴」，一家4人和睦相處，尹錫悅不僅是在父母寵愛中成長的乖巧又可愛孩子，也以長子、哥哥身分照顧妹妹。因此，可以說，在優渥環境長大，生性自然也養成樂天派。「海派」個性的尹錫悅，在司法考試連戰連敗，沒有正當收入的困窘下，每逢朋友的婚喪喜慶還都少不了他的身影。有一次，朋友夫妻吵架，太太丟下幼兒離家出走，朋友要去上班，只好請尹錫悅照顧，當起「代母」角色相當稱職。後來朋友為他取名「尹主婦」。

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26年檢察官生涯不能說一路順暢。有時，辦案得罪上級，結果從首都首爾放逐到地方縣市。光棍一個人「流浪」在外，洗衣、做飯統統要自己來。或許是這個原因，讓他精專料理。但他也是「美食家」，在各地工作之餘，喜歡走遍地方的每個巷街角落，尋找並品嚐那裡的特色名菜。

大家都喜歡說，愛讀書的小孩不會變壞。尹錫悅生長在教育家庭，自幼就是乖巧的模範生。在韓國能考上國立首爾大學法律系，就屬於人生的勝利組。不僅未來的官位有保障，當上法官、檢察官或律師，在威權時期，人稱「大人老爺」，非常威風。

有趣的是，法官、檢察官或律師不僅象徵權力，也代表錢財。因此，媒婆事先到法律系「訂約」，並主動開出「名家」或「富豪」待嫁女子名單，讓你挑選。韓國社會的另類結婚媒介奇特現象，恐怕在台灣或其他國家也找不到。

多年前，在報章看到如此一則新聞，引起共憤。一位高中女孩跟一名大學法律系高材生交往，這位女孩體貼溫柔，家庭屬於小康，4年來一直支助這位貧窮家庭出身的大學生學費及生活費等，當然希望自己有一天能成為未來的檢察官或法官夫人。這位大學生畢業後如願考上司法考試成為一名法官，結果有一天在媒婆的介紹下，卻與另外女子結婚，把曾經幫助他的「女朋友」無情拋棄。後來，這位女孩痛心疾首之下選擇自盡。不知這位法官大人良心有沒有受到譴責？當時大家批評這名法官的品行不如「忠狗」。

星雲大師大作《迷悟之間》裡有一篇文章《家教的重要》提及歷史上有很多名人所以能夠功成名就，都要感謝有良好的家教。他並舉出6項最要緊的現在家庭教育：1.處世的誠信；2.良好的習慣；3.禮貌的品德；4.接受的性格；5.勤勞的美德；6.正常的生活。尹錫悅在兩位教授父母養育之下成長，似乎以上條件都不缺少，所以才會有今天的亮麗成果，絕非偶然。

韓國朋友愛讀的《明心寶鑑》一書中說：「欲知其君，先視其臣，欲視其人，先視其友，欲知其父，先視其子，君聖臣忠，父慈子孝」。尹錫悅作人處事的哲理全都包含在這幾句話裡面。

(圖/時報出版提供)

(本文摘自《人民的呼喚：尹錫悅 韓國檢察官總統的傳奇故事》/時報出版)

【內容簡介】政治素人尹錫悅，創造韓國憲政史上，

首位檢察官當選總統的輝煌紀錄！

他的勇氣全來自於人民──我應人民的呼喚而來！

檢察總長尹錫悅辭去檢察總長一職，棄官從政僅8個月當選總統！

繼金大中、李明博、文在寅之後，尹錫悅達成第4次政黨輪替。

以「政治素人」身分，選擇自行勇敢辭去檢察總長一職的尹錫悅，投入政治僅有254天，就成為青瓦台的新主人，是韓國憲政史上的一項創舉和紀錄。

此次大選，尹錫悅能獲取年輕人的大力支持，令人不意外。一是，尹錫悅主動辭去鐵飯碗，代表他性品剛直，不願意配合文在寅的要求演出，專為權貴服務。二是，他一向主張，檢察官要有不看總統眼色辦案勇氣，要擔任「人民的檢察官」才會受到人民的支持與愛護。

他前後偵辦過3任總統李明博、朴槿惠及文在寅的濫權受賄，三星集團等政治、經濟重大弊案，因此，他誓言執政不會犯下與歷任總統的「通病」。施政一切以民意為依歸，口頭禪般強調的就是公正、常識。

選民因不滿文在寅踐踏大韓民國憲法及藐視法治精神，並且從未兌現5年前宣誓就職時向人民保證的諾言。在這種國家危機意識下，尹錫悅毅然選擇辭去他所熱愛的檢察官工作，不能讓國家和人民繼續遭受這種痛不欲生的日常生活。為了解決眼前的困境，只有自己跳入火海，與人民共同攜手同心，找出「政黨輪替」藥方治療。

尹錫悅自行辭去有任期2年保障的檢察總長一職，主動掛冠求去，一舉當選第20屆總統，不僅對抗不公不義的自己上司文在寅，也創下韓國政治史上難得一見的檢察官出任總統紀錄。

翻閱韓國近代史，歷任總統出身背景五花八門。從首任總統李承晚到現今總統文在寅，有美國博士、軍人、政治人物及律師等，然而從未出現過檢察總長出身的人當過總統。專職檢察官出身的尹錫悅，這次能脫穎而出當選成為總統，受到國內外高度注目。

尹錫悅接受人民與時代的呼喚，這也是韓國人民的至上命令與希望。

透過這本書，了解韓國新任總統尹錫悅的過去、現在及未來！

【作者簡介】劉順達

明片上印有中、韓、英3國語文名字，此人可稱得上相當「國際化」、「地球化」水準吧。

不錯。受過3種語言教育。在韓國國立慶北大學師範學院讀英語教育系、中國文化大學民族與華僑研究所研究世界各國華僑取得法學碩士、獲得韓國政府全額獎學金在國立慶北大學政治研究所攻讀，5年後於1985年獲得政治學博士學位。

曾分別在太平洋文化基金會（李鍾桂）、中韓經濟協進會（辜振甫）、行政院新聞局（宋楚瑜）、外交部（錢復）、駐釜山領事館、駐泰國代表處（劉瑛）、駐韓國代表處及遠東科技大學工作。

曾擔任政府與民間的「口譯哥」。包括蔣經國、嚴家淦、李登輝、孫運璿、郝柏村、林洋港、施啟揚、翁岳生、谷正綱、杭立武等。

著有《介壽路二號的燈光永不熄滅》、《你好嗎？我是朴槿惠》、《外交部與歪交部》、《英文幽默笑話-外交100分》、《진짜 중국사람 맞나요?》、《박정희대통령의통치철학》等。

目前，還在月刊雜誌《觀察》、《中國時報》、《聯合報》撰寫韓國政治時事專欄。

個人座右銘是：There is a will, there is a way.

一生最得意的事：純用自己的雙眼捉到3名毒犯。創下中華民國外史上「前無來者、後無繼人」的紀錄