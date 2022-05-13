台股跌跌不休，昨(12)日收盤大跌389點收在15616點，摜破前低，並續創近一年新低紀錄。一名網友在PTT分享自己的2個股票帳戶，累計帳面上虧損近80萬元，而他選的標的很多都是生技股，引發其他網友討論，認證他是「大韭菜」。

一名網友在PTT股版發文指出，自己很愛追高，所以幾乎都套在山頂，而且非常愛盯盤，所以非常不耐洗，常常是股票拉1根紅K棒有賺就跑，反而買到腰斬的股票死抱不認賠。他說偏好投機的妖股，不愛穩定的存股，他大方曬出對帳單，帳面上幾乎都是生技股，目前被套牢的個股包括美德醫、杏輝、中裕、尖端醫、敏成健康等。

他感嘆還好自己沒有勇氣All in買股，不然現在只能住公園了。他更透露，在2020年12月一度沉迷於當沖，不過下場是，短短12天就賠了7萬多元，讓他嚇到趕緊收手，迅速從當沖畢業。

其他網友則表示，「典型賺少賠大」、「竟然還有美德醫，真的是生技王」、「珍惜生命，遠離台灣生技股」、「你不玩股票日子應該更好過」、「跟我一樣喜歡妖股，然後賺上萬還貪心不賣，最後被殺尾」、「韭菜代表」、「突然都不難過了，我需要多一點這種文」、「同溫層報到」。

分析師則表示，一般投資人不易介入生技產業，因為這門產業艱澀難懂，研發期又長，建議新手應以投資有實質營收獲利的個股為主，至於新藥族群雖然爆發力強，但較適合中長期投資人能持有3年以上者，並建議別重押。

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