受惠需求激增，晶圓代工龍頭台積電近年營收屢繳佳績，其優渥的薪酬也成為社會新鮮人夢想的職業之一。近日一名年薪約80萬的藥師，看到同學在台積電工作領百萬年薪、買車買房，升起轉職的念頭。但其他網友看了一面倒勸退，且還發現原PO行情與其他藥師有落差，「你有藥師資格的話，真要檢討一下了」。

這名網友在PTT「Tech_Job」發文，藥學碩士畢業的他，目前為年薪80萬的藥師，但最近看到高中同學在台積電工作，動輒領百萬年薪或是看車、看房，讓他愈發覺得「藥師除非自己開藥局，不然幾乎不可能達到」。

他續指，家人讀化學系化學所畢業也有去面試台積電，想說藥學系化學也念了不少，雖然耳聞進去後工作內容都要重新學起，但趁年輕還可以操，多少賺些買房基金，「不知道有沒有機會呢？」。

貼文曝光，掀起網友熱烈討論，底下留言不少人勸退，「何必想不開」、「自己開藥局不好嗎」、「藥師單純很多，別想不開」、「家人就當藥師，我覺得藥師真的相對爽了」、「裡面一堆人想跑，外面一堆人想進來」、「建議不要，自由無價」。

另外，有人發現原PO似乎與正常藥師行情有落差，「怎麼跟我聽到的藥師薪資不同」、「我認識的藥師怎麼薪水好像比你高不少」、「你有藥師資格的話，真要檢討一下了」、「藥師去藥局150起跳欸」、「為何我朋友薪水比你高不少」。