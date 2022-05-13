做好防疫，更別忘記持續運動，疫情改變許多人的生活，休閒娛樂改成以室外、郊區為主，運動也轉向戶外，登山、健行成為大熱門，隨著夏天的到來，水域活動絕對可以是運動選擇的首選，新北市每年夏季舉辦水域活動體驗營，有衝浪、SUP立槳、獨木舟、滑水、西式划船等項目，今(111)年共開出51梯次，總計2,410個免費名額，所有梯次於5月16日中午12時開放線上報名，毎人限報名1個場次活動，額滿為止，歡迎大家來報名體驗。

體育處表示，今(111)年水域活動體驗營於6月5日在貢寮海水浴場揭開序幕，從7月2日起至7月31日止，每個週末都有水域體驗活動，在專業教練帶領下，初學者、小朋友都能快速上手，蘆洲微風運河有獨木舟、西式划船，還有乘風破浪的滑水體驗；在金山中角灣則有衝浪及SUP立槳活動；在雙溪河流域有半天獨木舟體驗及豐富的兩天一夜的行程。

風浪板體驗教學。(圖/ 新北市政府體育處提供)

溫鏡央教練將帶你體驗力與美的西式划船魅力。 (圖/ 110年全國運動會)

水域活動教練群陣容堅強，衝浪教練陳卡巴教學年資達10年以上、熱愛衝浪的Mavis則主攻初階教學，希望越來越多人能夠認識衝浪這個運動。今年水域活動僅開2個場次的西式划船非常難得，全運會金牌選手溫鏡央，與陳巧珍皆是亞洲盃得牌選手，平時也協助指導基層選手。溫鏡央教練表示，西式划船是歐洲貴族運動，因器材昂貴，技術難度較高，所以平常民眾不容易接觸到這項運動。西式划船是專業的設備，需要由教練一對一教學，想體驗西式划船魅力的朋友，可把握這次機會線上報名。陳巧珍教練提醒，本次課程會進行陸上基礎訓練後再由教練帶領下水，多做核心運動對上手很有幫助。

西式划船陳巧珍教練鼓勵民眾來體驗。(圖/ 陳巧珍提供)

衝浪教練陳卡巴教學年資超過10年。(圖/ 新北市政府體育處提供)

熱愛衝浪的Mavis教練主攻衝浪初階教學。(圖/ 新北市政府體育處提供)

提醒參加水域活動的民眾，活動時務必注意自身安全，選擇有救生員及合格的場域進行活動，下水前充分暖身及穿著合適的服裝，並做好防疫相關措施，以降低感染風險，便能安心地享受水域活動帶來樂的趣，歡迎有興趣民眾報名參加111年新北市水域活動體驗營。

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