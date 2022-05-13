如果不是在地人推薦，要走入合眾國小會以為來到了什麼體驗教室。「合眾客家山產料理餐廳」前身是已經營30年的客家料理老店，剛好在疫情來臨2020年時轉型，並將地址遷至車站附近。因為想要提供給客戶溫馨可愛的親切感，改名為合眾國小，並將店內真的佈置成了國小教室的模樣。
一走入餐廳內一定會先被收銀台後大大的黑板、高掛著的國父像所吸引，可愛的咖啡色課桌椅寫上合眾國小，拉下椅子後菜單也是一絕，可愛又接地氣的名稱如低年級套餐、留校查看餐、幼兒園套餐等讓人忍不住細看，更有因為疫情而變化出來的便當類型料理，採用如同小朋友營養午餐的分隔鐵盤加以裝盛，滿滿一整盤的菜色與現點現作的豬排更是熟門熟路老饕們的最愛。
擅長客家菜的老闆娘把原本做大菜的拿手絕活投注在店內，更也將對故鄉關山的熱情化成料理，如為了要發揚關山在地蘿蔔而創意發想出的老菜脯香腸，使用老菜脯提香、菜脯乾引脆、再與關山豬肉混合而成，好滋味吃過後，連台北客人都特別要求冷凍宅配，解饞這思思念念其他地方都吃不到的好味道。
店家資訊
地址：台東縣關山鎮民權路37號
電話：089-812-070
FB：合眾國小客家美食
時間：11:00-21:00
消費：低年級套餐100元、古早味滷豬排95元、老菜脯香腸70元、酸辣小捲120元、酥炸飛碟冰40元
本文作者:行遍天下
(本文摘自《行遍天下5月號354期》)
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