臉書社團上有名男子發文，並上傳1段11秒影片，男子魚缸裡養著一隻名叫「黃金眼鏡蛇雷龍」魚，他拿著飼料逗著魚，豈料，該魚竟然跳出水面，緊緊咬住他的手，讓他趕緊將手放入水中，讓魚鬆開口遊走，最後他在影片放上手指被咬傷微滲血的照片；此舉讓網友笑翻「目標始終都是你的手指啊」、「笑死，誰叫你不給我吃」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段11秒影片，影片中他拿著飼料引誘魚缸裡的「雷龍」魚，只見「雷龍」魚眼睛緊盯著飼料，他稍微移動飼料，「雷龍」魚也跟著微動身體，豈料，下一秒「雷龍」魚突然衝出水面，緊咬他的手指，讓他大吃一驚，將手指趕緊放入水中，「雷龍」魚才放開魚口遊走，他也在影片最後放上手指被咬破微滲血的照片。

有名男子在餵魚飼料時，該魚卻跳起咬住他的手，後續也拍下手被咬傷照片。（翻攝自臉書爆廢公社開版）

影片一出，網友笑翻紛紛留言表示「魚：你不是想要我表演特技嗎」、「目標始終都是你的手指啊」、「笑死，誰叫你不給我吃」、「看起來三杯了」、「食人魚你應該是不敢了」、「魚的咬合力通常一擊必殺，不要隨意嘗試」、「有吃消炎藥嗎？還笑」、「會不會有狂魚病」、「魚生氣氣了」。

另外還有網友詢問這是什麼魚，其他網友則回覆是「黃金眼鏡蛇」，是「雷龍」魚的一種，還有網友幫忙科普「這隻是黃金眼鏡蛇雷龍，鱧魚的一種（不是鯉魚），和魚虎、泰國鱧是親戚」。

另外還有網友表示此種魚為外來種「不要亂丟棄，這種魚會長很大，通常最後下場就是被主人丟棄，危害臺灣生態」。