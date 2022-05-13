鳯凰衛視新聞報導，特派員盧與光與俄國車隊一起行動，在路途上遭到烏克蘭部隊的伏擊，前方警戒的T-72坦克被炸毀，接著砲塔被噴飛到幾十公尺高，特派員都慶幸自己死裡逃生，沒有被爆炸所波及。

事件發生在5月6日，這支俄羅斯人道物資車隊是在頓內次克新阿佐夫斯克(Новий Азов)遭到攻擊，而他們的目的地是馬立波。

鳳凰記者 盧宇光 烏克蘭東部採訪途中死裡逃生

俄羅斯戰車從T-64、T-72、T-80與T-90都採用相似的彈藥儲存與自動裝填系統，也就是主砲的彈藥直接存放在砲塔下方環繞一圈，雖然這樣的設計在自動裝填的效率上很高，有點類似轉輪手槍；但它也很危險，如果坦克被擊中，彈藥很容易造成連續爆炸，也就是「殉爆」，大量的彈藥同時引爆的威力，會導致砲塔直接被噴飛，被俗稱「開罐頭」，不過通常所拍攝到的都是已成殘骸的坦克，還很少看到T-72坦克就在面前爆炸，砲塔還飛了那麼高。

要知道，T-72 的砲塔至少重 12 噸，能飛如此的高度，殉爆威力真的可想而知。

被炸飛的T-72砲塔。(圖/ukrinform)

特派員的口述提到新阿佐夫斯克雖然屬於俄羅斯軍隊控制之下，但仍然容易受到烏克蘭「圓點」(Tochka) 短程戰術飛彈，和美國自殺無人機的攻擊。至於這輛T-72被什麼武器摧毀，特派員則無法判斷。

戰區(The Drive- The Warzone)認為，這次次襲擊可能還帶來了巨大的政治和戰術重要性，因為新阿佐夫斯克自2014年8月「第一次俄烏衝突」以來，一直處於俄羅斯控制之下，該市距離俄羅斯邊境(克里米亞)僅13公里。俄羅斯長期以來一直認為這片領土是一個足夠安全的區域，但是顯然現在已經不是了，烏克蘭的武力隨時威脅著當地安全。

由於俄羅斯幾乎與西方世界斷絕往來，鳳凰衛視基本上成了俄羅斯控制區域的唯一境外媒體。如果沒有他們在現場，事件可能不會被記錄下來。可以觀察俄國能否同意這則新聞在國內傳播與擴散。