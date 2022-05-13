本土確診個案屢創新高，中重症個案也不斷增加，台大醫院智慧醫療中心副主任、哈佛大學公衛博士李建璋表示，有些確診者的病程發展屬於「猛爆型」，且以年輕人佔多數，提醒若出現意識混亂、噁心嘔吐、低血壓、氣促（呼吸急促）等4症狀，應立刻就醫。

李建璋11日在公視節目《有話好說》中分享，確診後病程發展分成慢慢惡化，及「猛爆型」兩種，所謂猛爆型即是確診者體內產生「免疫風暴（免疫失控）」，導致病情快速惡化，令人措手不及，且該情況較容易發生在年輕人身上。

李建璋指出，確診後出現病情惡化時有些預警症狀，包括意識混亂、噁心嘔吐、低血壓、氣促（呼吸急促）等，提醒輕症者在居家照護時務必留意上述症狀，若發生應立刻就醫。

李建璋也提到，新冠肺炎的死亡高風險因子，包括年紀、肥胖、睡眠不足、抽菸、喝酒等，另外正在癌症化療，或有巴金森氏症、糖尿病、慢性阻塞性肺病等患者，也務必特別小心。

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