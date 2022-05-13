隨著Omicron疫情在台灣快速擴散，我們在日常環境中暴露在新冠病毒感染威脅的機會也愈來愈多，但究竟哪種環境的感染風險較高？根據美國密西根大學針對不同環境下的感染風險研究顯示，從人與人互動時空氣中的飛沫傳染風險，竟然比由物體表面接觸傳染的機率高出千倍。而另一個讓人意外的研究結果是：透過環境物體傳染風險最高的不是公共交通工具，而是健身房。

新冠疫情擴散後，民眾都會自然盡量地避免進入高風險環境或進行高風險互動，但是戴口罩、保持社交距離以及噴灑酒精等防疫措施的效果，與不同環境感染風險差異，一直是是科學家、防疫政策制訂者與一般民眾關切的焦點。美國密西根大學最近在《自然》科學期刊下屬的《暴露科學與環境流行病學》雜誌發表一項研究，以規模較小、相對孤立且完整的校園環境進行採樣與分析。

研究數據顯示，在公共環境中，透過空氣飛沫感染的風險比接觸到物體感染風險高一千倍。對接觸到的東西進行消毒是有必要的，但不必緊張到狂噴酒精的程度。（圖／陳君瑋攝）

首先，在採集的256個空氣樣本與517個物體表面樣本（包括教室、辨公室、健身房、公車、商店）中，經PCR檢測結果，發現陽性率分別為1.6%與1.4%。研究人員再以定量微生物風險評估（QMRA）來估算這些環境中的感染風險，其中風險最高的環境是健身房，它有75%空氣樣本和50%物體表面樣本檢測到新冠病毒存在過的痕跡。最令人驚奇的是，健身房物體表面呈現陽性的樣本有3/4來自飲水機的按鈕，而一般認為最可能有病毒污染的健身器材則完全沒有。研究分析稱，這可能是使用者比較會對器材進行擦拭與消毒，而沒有人會在使用前後去擦拭飲水機按鈕。

除健身房以外的場所如餐廳、排練室、表演廳堂或學生活動中心收集到空氣樣本都沒有檢測到陽性，其原因可能是感染者停留時間太短，或是他們佩戴了口罩並進行消毒，即使留下少量病毒也很快被通風設施稀釋。

密西根大學的研究顯示，即便是最普通的、50%透氣率的布口罩，也能降低感染風險達49.7%。（圖／路透）

該研究的另一重點是人們暴露在這些環境下的感染風險，若以36%室內通風率、每小時換氣10次並經空氣過濾，感染風險會降低87%；使用N95等各類型口罩可以降低感染風險從38.1%~98.5%不等；就連最普通的過濾率50%的布口罩，也能降低一半的感染風險。

由於感染風險因空氣飛沫與物體表面的病毒載量及暴露時間而出現差異，這些發現都再次強調了通過多種策略防止空氣傳播的必要性，例如增加通風、空氣過濾和口罩等，特別是考慮在完全接種疫苗人群中出現突破性感染的風險。

不通風的密閉空間感染風險高，當中主要的風險是來自於空間內已感染的人，而非接觸者觸碰過的物體。因此疫情期間應盡量在空曠處活動。（圖／美聯社）

由於感染風險因空氣飛沫與物體表面的病毒載量及暴露時間而出現差異，而不同空氣、物體表面的感染風險取決於暴露時間和病毒載量。研究發現，在不同的病毒濃度與不同的暴露時間下，透過交叉分析，在各種環境採集到的空氣樣本感染風險約為百分之1，而接觸物體感染的風險則為10萬分之一。換言之，空氣傳染與接觸物體傳染這2種感染途徑的風險相差了1000倍。

研究人員也表明，這樣的研究有相當局限，除了環境過於單純之外，疫情封鎖措施強度與不同人群生活習慣的差異都可能影響研究結果。相對簡單環境下的研究數據固有其參考價值，若應用到其他領域時必須更加謹慎。

雖然研究數據顯示健身房的環境物體病毒載量高，但檢測到病毒最多的地方是飲水機按鈕，可能是器械使用前後會經常消毒擦拭，而較少想到要為飲水機按鈕消毒。（圖／鄭任南攝）

有醫療與流行病學工作者認為，該研究時間長達一年多，但沒有比較不同新冠毒株間的感染風險差異，顯得有點可惜。而這期間橫跨了Alpha、Delta與Omicron等3個流行毒株，此一變數有可能會影響統計數據。

不過整體而言，既然是以空氣與物體表面採樣等環境因素做為主要數據，實驗結果仍然可以有效證明空氣吸入才是新冠病毒最主要的傳播途徑。大量噴灑酒精消毒等做法效用極低，遠遠比不上戴口罩與保持社交距離的作用。