苗栗山林蘊藏著空靈清新之美，也隱匿無數絕美秘境和網美IG打卡熱點，像是「秒飛紐西蘭」的台版魔戒哈比村─哈比丘茶樹森林，「秒飛京都」的台版小嵐山烏嘎彥竹林，讓旅人不出國也能美拍異國風。媲美日本究極溫泉的泰安觀止溫泉會館，可輕鬆走進山林溪流擁抱露天原湯，舒享咕溜療癒的美人湯。

不是人的世界超Ｑ萌邂逅

出磺坑附近隱藏著一處「不是人的世界」─哈比丘茶樹森林！為避免迷路，請務必要導航「出磺坑」再跟著哈比丘指示牌上山約15分鐘可抵。從蜿蜒小路勇闖哈比丘，「WOW∼超Q萌！」好似穿越到另個世界，秒飛紐西蘭魔界哈比村！這裡有全台最萌哈比屋、全台最高山谷高空鞦韆、西半部最Ｑ水豚區和即將登場的新萌寵。

哈比丘在網路瘋傳的美拍之一，正是紐西蘭魔戒哈比屋。(圖/行遍天下提供)

繽紛的哈比屋在入口處有3間，循著山谷森林步道往下走，還有一間哈比樹屋，園區遍植兩三百棵茶樹，4、5月可賞澳洲茶樹四月雪。哈比丘有3公尺和高達12公尺的高空鞦韆，宛若漫步雲端的美拍在網路瘋傳。人氣擔當首推4隻超愛泡冷泉的呆萌水豚君和黑腹綿羊，還可近距離餵水豚吃竹葉，順著頭頸背寵物式撫摸，牠們就會舒服到瞇眼躺下，四月底或五月還將迎來萌度爆表的笑笑羊唷！

哈比丘茶樹森林超人氣的水豚君乖乖任人擺布、拍照。(圖/行遍天下提供)

鄉村風情咖啡廳花間集位於大湖酒莊旁，裡外處處有讓人少女心噴發的萌系雜貨。季節限定草莓餐飲2022年預計到四月底或五月初，甜美的芒果冰已上市，除了四季主題餐飲、下午茶，像是火鍋、石鍋拌飯也都好好味。

大湖人氣咖啡屋花間集除了季節限定草莓大餐，亦有美味石鍋拌飯和下午茶等口碑料理。(圖/行遍天下提供)

苗栗知名泰安溫泉區可探訪泰雅文化，泰雅原住民文化產業區設置「泰雅文物館」和「打必拉斯溫泉公園」，可免費享用碳酸泉水泡腳，2021年12月還新設了溫泉水煮蛋區。

「泰雅文物館」內展示泰安鄉泰雅部落的文化和傳統生活習俗。(圖/行遍天下提供)

「泰雅原住民文化產業區」戶外設置「打必拉斯溫泉公園」提供免費足浴。(圖/行遍天下提供)

最低調奢華溪流畔原湯

苗栗泰安坐擁無數森林、竹林美景，今晚入住低調奢華的泰安觀止溫泉會館，沐浴山林環伺的露天暖泉中，宛若置身人間仙境。溫泉會館景色如詩如畫，亦富含人文內涵、慢活質樸的氛圍。清水模建築加上鐵木銹感，泰安觀止以經典的綠建築打響知名度。名設計師鄭唐皇打造的減壓空間，讓山嵐變化、光影流動、動植物，依隨四季自然融入其中，非常療癒。

泰安觀止溫泉會館溫泉水煙與山嵐美景宛若空靈仙境。（圖片提供：泰安觀止溫泉會館）

戶外原湯、露天泳池依循地形高低落差設計，引進山脈和溪流景色，溫泉池造型和溫度各異其趣，或依偎著巨石、或隱藏瀑布大樹下⋯⋯融合自然景觀的露天湯池，超Relax！深受旅客喜愛的男、女裸湯則是戶外露天溫泉的縮小版，以樹木植物造景巧妙營造出私密泡湯環境。會館設有行水廳和流雲廳兩家餐廳，分別供應早餐、慢活午食套餐、觀止風味套餐，以及結合原鄉與客家風味的桌餐。舒泡美人湯後，舒泡美人湯後，品嚐以當季食材入饌的季節料理，最是滿足！

觀止客房與戶外原湯大量採用台灣獨有的肖楠原木製作床、桌、水池與器皿。（圖片提供：泰安觀止溫泉會館）

台版小嵐山烏嘎彥尋幽

離開泰安觀止溫泉會館，來去超夯的「台版小嵐山」烏嘎彥竹林尋幽訪勝。這處名為「泰安竹林秘境」的竹林隧道因為網路瘋傳「秒飛日本」超像京都嵐山而爆紅。烏嘎彥竹林海拔1,000公尺，長約100公尺，拔尖飛高的翠綠竹林自然形成一條綠色隧道，甚美！無論陰晴，離塵清新如世外桃源。

烏嘎彥竹林被譽為台版小嵐山，祕境周邊竹林處處，像是超梅竹林步道和烏嘎彥2號竹林隧道的景色也很美！(圖/行遍天下提供)

景點資訊

哈比丘茶樹森林

地址：苗栗縣銅鑼鄉盛隆村盛隆15鄰160號

電話：037-971-397

時間：09:30-17:30(週二休)

消費：門票200元

花間集

地址：苗栗縣大湖鄉富興村9鄰2-9號

電話：037-991-525

時間：週一至週五10:00-17:00，週六、日09:00-18:00

泰雅原住民文化產業區

地址：苗栗縣泰安鄉錦水村6鄰圓墩46-3號

電話：037-941-805

時間：09:00-17:00(週一休)，戶外溫泉煮蛋池與泡腳體驗區每週六日及國定假日10:00-16:00開放，若遇雨天則暫停開放。

泰安觀止溫泉會館

地址：苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩58號

電話：037-941-777(訂房專線)

網址：www.papawaqa.com.tw

烏嘎彥竹林

地址：苗栗縣泰安鄉大興村。導航烏嘎彥，沿途循指標朝「基哥那裡露營區」前進可抵，入口處設有免費停車場。

本文作者:行遍天下

(本文摘自《行遍天下5月號354期》)