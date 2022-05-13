芬蘭領袖宣布將申請加入北大西洋公約組織（NATO）後，芬蘭「晚報」今天引述不具名消息人士報導，政壇要人已接獲警告，指鄰國俄羅斯可能於明天停止供應天然氣給芬蘭。
「晚報」（Iltalehti）並未說明相關警告出自何處，路透社無法驗證這項消息。
芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）與總理馬林（Sanna Marin）今天表示，芬蘭將立即申請加入北約。俄羅斯矢言將做出回應。
芬蘭人用的天然氣絕大部分從俄羅斯輸入，但天然氣只占芬蘭每年能源消耗量的5%左右。
不過，天然氣供應若少掉一大部分，代表工業巨頭如奈斯特石油公司（Neste）、林業集團梅沙（Metsa），以及其他林業、化學、食品業公司將須尋找替代能源來源，或是調整生產作業。
芬蘭政府5日曾表示，已為俄國5月底可能切斷天然氣做好準備，因為俄方要求以盧布支付天然氣款項，但芬蘭拒絕遵從。（譯者：楊昭彥）1110513
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。