芬蘭領袖宣布將申請加入北大西洋公約組織（NATO）後，芬蘭「晚報」今天引述不具名消息人士報導，政壇要人已接獲警告，指鄰國俄羅斯可能於明天停止供應天然氣給芬蘭。

「晚報」（Iltalehti）並未說明相關警告出自何處，路透社無法驗證這項消息。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）與總理馬林（Sanna Marin）今天表示，芬蘭將立即申請加入北約。俄羅斯矢言將做出回應。

芬蘭人用的天然氣絕大部分從俄羅斯輸入，但天然氣只占芬蘭每年能源消耗量的5%左右。

不過，天然氣供應若少掉一大部分，代表工業巨頭如奈斯特石油公司（Neste）、林業集團梅沙（Metsa），以及其他林業、化學、食品業公司將須尋找替代能源來源，或是調整生產作業。

芬蘭政府5日曾表示，已為俄國5月底可能切斷天然氣做好準備，因為俄方要求以盧布支付天然氣款項，但芬蘭拒絕遵從。（譯者：楊昭彥）1110513