這下真的尷尬了！1名網友在家中公司上班，住家與工作室在同一空間，日前他做居家隔離，整整10天工作室只有他1人，因此他拿出「飛機杯」排遣性慾，隔離結束後他卻忘記將飛機杯收起來，女助理回來上班時到廁所撞見飛機杯，讓他頓時相當尷尬，都不知道該怎麼正眼看對方。

該名網友在Dcard上發文，他的住家與工作室是在同一個空間，日前因為家人確診，他在家中隔離了10天，為了排解慾望，「緩解內心的煩悶，我借助了『矽膠』的力量」，日前隔離結束後，工作室女助理回來繼續工作，某次他發現助理看他的眼神有些怪異，原本沒多想，只認為助理吃錯藥。

網友居家隔離時拿出「飛機杯」排遣性慾，隔離結束後他卻忘記將飛機杯收起來，女助理回來上班時到廁所撞見飛機杯，讓他頓時相當尷尬。（翻攝自Dcard）

該網友後來才驚覺他的「飛機杯」放在廁所內，「面對廁所的正前方，想不看到它都難」，他曝光的照片中，飛機杯位在廁所窗戶旁，與洗衣精放一起，他當下認為助理應該是看到飛機杯後神情怪異，驚恐地站在原地，笑說「尿意全沒了，或是我已經尿在褲子上了」，之後也不太敢正眼看助理。

其他網友紛紛留言「你就繼續放著，去買個花插在上面」、「下一篇：因為飛機杯閃光get」、「你可以說那是可口可樂的新杯子，你沒說我真的不知道那是啥」、「準備好在波蘭迎接新生活了嗎」、「你以為助理姊姊真的那麼見多識廣」、「哈哈之前住外面，也被房東阿姨看到我的」；還有人發現照片中原PO寫得「嗨」少了3點水，笑說「你的嗨，少了3點水」、「那3點水在杯裡」、「是在原PO的眼角吧」。