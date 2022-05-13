聯合國難民署（UN refugee agency）今天的數據顯示，俄羅斯2月24日開始侵略烏克蘭後，已有超過600萬難民逃出烏國。

截至5月11日，總共有602萬9705人已逃離烏克蘭。而根據聯合國難民署專屬網站，許多難民到鄰國後，還會繼續前往其他國家，現以波蘭接納的難民人數最多。

難民中有9成為婦孺，因為18至60歲符合當兵資格的男性不能離境。

根據國際移民組織（IOM）一項研究，另有800萬烏克蘭人在國內流離失所。

每天跨越烏克蘭國界的難民人數已較初期大幅減少。光是3月就有近340萬烏克蘭人逃離母國，4月人數減至150萬左右。

5月初以來則有近49萬3000名烏克蘭人到外國避難。

聯合國預估今年可能會有超過800萬人逃離烏克蘭。

烏克蘭戰前人口為3700萬，但不含已被俄羅斯併吞的克里米亞半島（Crimea），以及東部由親俄分離主義掌控的兩個地區。（譯者：楊昭彥）1110513