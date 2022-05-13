身障玉蘭花阿伯遭戲弄 囂張男遭砲轟急滅火：我幼稚白目（取自臉書「爆料公社」）

網路上1名男子上傳一段抖音影片，他坐在副駕駛座搖下車窗，向外頭的玉蘭花身障阿伯說「我要買1串」，等到對方轉過身，他又隨即關上窗喊「被騙了」，影片引來網友罵聲不斷，他眼見事件鬧大，稍早錄影片坦承自己幼稚白目，「我不應該玩弄嘲笑玉蘭花阿伯，我真的感到很抱歉」。

該名男網友在個人抖音上傳1段影片，1名拄著拐杖的身障人士在路邊拿著玉蘭花販賣，經過原PO的車時，原PO當時坐在副駕駛座突打開窗戶說「我要買1串」，等到該身障者轉過身，原PO又馬上關上窗戶說「被騙了」，影片中還附註文字「突然沒有50（元）」，隨即遭到瘋傳，引來網友罵聲。

身障玉蘭花阿伯遭戲弄 囂張男遭砲轟急滅火：我幼稚白目（翻攝自臉書「爆料公社」）

網友紛紛痛罵「真的很惡劣」、「誠心希望有天你也會體會到被耍的那種滋味」、「不買就不買有必要欺負一個老人嗎？你覺得好玩，有一天你的父母也會老」、「是不是吃飽了沒事幹？可憐」、「你怎麼對待別人，將來就怎麼被對待」、「看完影片真的很痛心，很傷人自尊」。

影片在網路引發大量罵聲，原PO之後發現事情鬧大，則自己錄下道歉影片，他說跟社會大眾道歉，此事是他幼稚、白目無腦才做的，沒有想到做這件事的後果，「我不應該玩弄嘲笑玉蘭花阿伯，我真的感到很抱歉，希望大家原諒我這個沒用的小孩，對不起」。