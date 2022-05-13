【愛傳媒簡秀枝專欄】台中「綠美圖」於5月11日上午，在五月驟雨中，舉行上樑大典，市長盧秀燕喜形於色，廣邀各界代表，共同在鋼樑上簽名落款後上升定位，迎接嶄新地標，世界級藝文建築。

連日晴朗炎熱，11日一早卻下起大雨，盧秀燕市長，口出吉祥話，她稱，遇水則發、風調雨順，是好采頭。

位於台中市水湳園區的現場，熱鬧非凡，典禮現場，除了架設舞台大銀幕之外，座位區也比擬「綠美圖」裡的8棟建築物，排列成8個區塊，以「88」相呼應一路發。

上樑典禮由陳明珠擔綱主持，金曲樂團魚丁糸團長兼吉他手可田，創作專屬音樂，在地舞團凡徒藝術的8位舞者，穿著白色緊身舞衣，運用柔魅肢體，展現了建築意象，對藝文空間的想像，也為典禮揭開序幕。

因為「綠美館」建築物，用上了鋁擴張網、大量挑高玻璃帷幕、輕鋁材質，呈現出「輕、飄、流動」的感覺，舞者則以曼妙舞姿回應，白色紗布幔及白色網狀彈性條，凌空拋擲拉扯，象徵「綠美圖」建築的特殊皮層，更意味著未來獨立又基座相連的多功能空間，滿滿的創意，都是對「綠美圖」的期望，倍讓典禮增添藝文氣息，令人印象深刻。

歷經3任市長、4次流標台中「綠美圖」，在市府團隊，重新檢討招標文件，終於在2019年6月20順利決標，由龍邦國際旗下瑞助營造，以31.91億元取得標案。

「綠美圖」基地面積2.6公頃、總樓地板面積約為1萬7545坪，規劃地下2層、地上7層鋼骨結構的隔震建築，台中市長盧秀燕表示，綠美圖為全台首座美術館與圖書館雙館共構的世界級新地標，該過程，倍極艱辛，終於上樑，大家彷佛鬆了一口氣。市長盧秀燕率領市府團隊，與建築工程團隊、美術界、圖書館界專家等及相關代表，共同迎接喜悅，也見證歷史。

盧秀燕指出，該座斥資近32億元打造的台中「綠美圖」，承載了全台中市民藝術、閱讀、文化的夢想，也是台灣首座美術館與圖書館相連的共構、世界級建築，不僅是市民近年來的期待，也是她最優先的施政目標和承諾所在，她特別感謝市府各局處、設計、監造和施工團隊等，特別以掌聲，表達由衷敬意。

盧秀燕表示，台中市人口已達300萬，擠身第二大城市，為了讓台中成為宜居城市，需要世界級的美術館，以及適合閲讀的圖書館，未來「綠美圖」，就是「公園中的圖書館、森林中的美術館」，希望讓廣大市民，愜意欣賞藝術，享受閲讀天堂，幸福快樂過生活。

「綠美圖」係由2010年普立茲克建築國際獎得主、日本知名建築師妹島和世+西澤立衛組成的「SANAA事務所」，與台灣「劉培森建築師事務所」跨國合作。

受到疫情影響，SANAA事務所除了派代表參加外，妹島和世與西澤立衞，雙雙以預錄影片，參與盛典，表達祝福心意。劉培森建築師也有要務在身，特別向盧秀燕市長請了假，指派重要代表參加。

妹島和世與西澤立衛兩位建築師，也影片中回顧過去，他們在2013年參加競圖，2014年正式訂約並著手設計，2019年9月16日，在市府協助下順利開工動土，經過兩年7個月的時間，終於在鋼構完成的日子，舉行上樑典禮。

未來「綠美圖」有著多項特色，例如：「首創採分齡分棟的市立圖書館」、「全台單層服務面積最大的圖書館」、「將地面層抬高與公園連結，開放為市民場域」、「全國最具空間彈性的現代美術館」、「可結合公共藝術展演的建築外牆」等等。

為了迎接該盛會，市府團隊早作籌備，邀請市民，特別是小朋友們，為上樑典禮舉辦「著色繪畫募集」與「願景留言募集」等活動，鋪天蓋地讓不同年齡層市民，遨翔在智慧與美學之間。

現場設置綠美圖願景展覽，募集不同領域作家，以畫作或文字形式，表達對綠美圖的期待與想像。參與創意分享的中山國小師生，成為典禮上的稀客，盧秀燕市長一路拉著東海國小吳承軒小朋友，加入貴賓群，參與各重要儀式，驗證了市府團隊對美育生根，以及年輕世代的殷切期待。

同時，「綠美圖」儀式除了以古禮，上香祭拜祈福外，首度突破傳統，邀請全場參加來賓，在預漆成白色的鋼樑上簽名落款，果然「人人都是上梁者」。

盧秀燕帶領貴賓，帶上安全帽，逐一在鋼樑上簽名，期許和市民一同共好共榮。之後，大家歡喜列隊，看著結著彩球的白色鋼樑，緩緩升空，工程團隊在鋼構建築的頂層接應，直接鑲崁定位。

空拍機、攝影機全部出動，也作全程直播，儀式莊嚴隆重，近200名賓客熱鬧參與，大家不約而同浮現出對2025年「綠美圖」落成後的滿滿盼望。

老天爺彷佛也沒有閒著，一早下起滂沱大雨，上香及上樑儀式時，大雨驟停，等到媒體聯訪，大雨又起，幕後操控神奇不已，盧秀燕也順勢邀請老天爺，一起作見證，共同督促與鞭策未來「綠美圖」成為欣賞藝術、享受閱讀、參與文化、累積記憶的幸福園區。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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