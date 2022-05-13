【愛傳媒藺奕專欄】在沒有文盲的台灣，甚麼人才都不缺，獨獨缺呆子。

維基百科裡，說「呆子」就是孫悟空旁邊的豬八戒，教育部重編國語字典修訂本裡，說呆子就是傻子，並舉《醒世恆言》裡的段子，意指痴想者也是呆子。

於是當奕成以英文介紹Sedai Zone，我聽成「誰呆弄」，誰呆誰弄，這年頭當個呆子可真是一塊寶。

我自覺對奕成的人格特質有比較全面的認識，是在十四年前的今天。我們兩對夫妻倒在北藝大的青草坡上，漫無目的又有點線索地聊了整整一個下午，彼時我還沒做電影，他也還沒進入大稻埕，對於未來都有夢想、也有徬徨。

那時我們都不過三十來歲，彼此在性格和想法很不一樣，他很斯文、慢條斯理，我很急躁，見人眉頭一皺就起疑的想報警；他有學者那種濃厚古典的雅儒，衣著總是白襯衫西裝褲，我隨時隨地就只想穿條游泳褲往水裡衝。

想做的事情也不同，這一點既不能證實、也不能證偽，特别好，誰也無法真的說服誰。但隱隱之中有雷同，我們都希望傳遞火把，做一場民間的啟蒙運動，只有公雞可以通過尖叫開啟新的一天實在太不公平了。

向晚的時分我們才剛要離開，就聽聞四川發生汶川大地震，我內心知道這將是不同凡響的一天。

對於往後歷史的推撞，只認識到朦朧的细節，直到這一年，戰事和疫情突然的跳躍，我們都默契地發現，彼此手中握著還是當年同一把劍。

我知道有相當比例的年輕人，看到中年人並不富有，有失業、有創新創業失敗、還有失婚，對最新元宇宙、NFT和虛擬貨幣這些缺乏知識，就想當然地認為大叔大嬸們一定是不夠聰明，至少，不如他們聰明。

這些人都不知道未來就要更動盪了。等你們到了同樣歲數，你若是能達到我們目前的高度，我敬你是條好漢。

這一晚，奕成將這些年獻身大稻埕街區計畫的經驗，從系統性的再設計思考提出新的延伸，並鼓勵大家來做世代人（Sedai Jiing）。我又聽成「是呆人」。

「怎麼樣都算我一份！」我輕拍他的肩膀，又想起十四年前那個午後和那些日子，夏天穿過熱浪裡的風，我們在北藝大一起游泳；秋天能雙手插兜聊天，冬天吃火鍋，沽酒圍爐坐，借問美好時代安怎去，然後大笑，眼鏡片全是白的。

莫忘初衷，謹記這一天。

作者為文學奬得主

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