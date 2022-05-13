BOSS 自信海洋男性淡香水。（BOSS提供）

BOSS 自信海洋男性淡香水。（BOSS提供）

精品香氛BOSS全新推出「自信海洋男性淡香水」，為經典的 BOSS 自信男仕香氛增添了嶄新且清爽的氣息；全新香氛形象概念是以涼爽清澈的海洋搭配炙熱溫暖的陽光，完美捕捉夏日海洋愜意慵懶的心情。

BOSS 自信海洋男性淡香水以冰凍蘋果和清爽薄荷香氣作為前調；鼠尾草及辛辣的肉桂形成鮮明對比；羊絨木、廣藿香和檀香的氣息，交織著令人難以忘懷的香氣，整體香氛使人喚起像是躺臥在午後陽光般溫暖且舒適的感覺。

此次新品是由才華橫溢的兩位調香師 Sophie Labbé 和 Honorine Blanc 聯合打造，完美詮釋今年夏日獨有氣息。BOSS全新瓶身以品牌經典的深藍做設計，瓶身磨砂質感及瓶蓋絲質感完美結合，演繹品牌紳士穩重內斂的氣質。

BOSS 自信香氛系列全球代言人 Chris Hemsworth完美演繹 BOSS 品牌形象，Chris Hemsworth不只是一位好萊塢演員，同時也是一名企業家、丈夫、衝浪者，甚至為環境永續發聲。