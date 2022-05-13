中央氣象局昨天下午發布範圍廣達11縣市的大雨特報，傍晚解除；今可預期再度發布，且雨勢更猛。主要原因為滯留鋒抵達，今起「共存」4天，將為全台帶來劇烈降雨。氣象專家警告，這波雨勢不能小覷，時間一拉長，有致災危機。

今各地氣溫仍維持20多度，南部、東部稍高，逾30度。根據最新模式模擬，梅雨季以來的首波滯留鋒今起南下，中部以北、東北部、東部有陣雨或雷雨，南部及東南部有短暫陣雨或雷雨。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，呼籲民眾隨時留意氣象特報。

昨天的雨還只是鋒面前的前菜，隨著滯留鋒抵達，雨勢將更大、更久。吳德榮指出，今起至下周一（16日）這4天，滯留鋒在台灣上空南北徘徊，降雨範圍擴及全台，各地都有大雨可能。

鋒面影響期間，對流長在哪雨就下在哪，專家提醒，這幾天應注意「中、小尺度對流」伴隨的劇烈天氣；若累積雨量太多，也有致災機率。

接下來氣溫逐日下降、明顯轉涼，北台灣甚至微冷。下周日、一北部高溫降至20度左右，下周日晚間至下周一清晨，以及下周一晚至下周二晨，最低溫下探16度。