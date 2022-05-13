RMK沁涼隔離凝膠。（RMK提供）

RMK平衡定妝噴霧。（RMK提供）

RMK高效UV持妝隔離霜 SPF50．PA＋＋＋。（RMK提供）

頂級日系彩妝，專為夏日打造的沁涼保養底妝系列，不管是保養或是隔離、定妝都讓人期待！「RMK煥膚美肌露」(沁涼凝露型)具有涼感的凝膠質地，塗抹肌膚時，濃郁的凝膠瞬間融化為水感液狀，清爽不黏膩帶有淡雅香氛。

RMK煥膚美肌露黑胡椒和粉紅胡椒的辛辣香辛調中，再添加檀香和玫瑰的香氛。適合炎熱夏季的香辛調芬芳，以及療癒感的粉嫩香氣，2款香調絕妙的融合，溫柔包覆著肌膚，添加保養成分：西洋梨發酵菁華、鼠尾草菁華、魚腥草菁華、金銀花菁華、扶桑花菁華、薏仁菁華。品牌建議，使用方法可以在手心或化妝棉上按壓4次，於全臉均勻輕拍使其滲透，最後用雙手的手心包覆臉部肌膚輕柔按壓， 按壓在手心時，少量多次為佳。

RMK沁涼隔離凝膠，質地增添的沁涼感能降膚溫，散發香辛調的香菜薄荷香氛包覆著肌膚，感受清新的芳香，遠離夏日的酷暑與黏膩，讓沁涼感解放肌膚，在日常的護膚程序之後，按壓2至3次於手心，再沾取塗抹於全臉。塗抹後，再使用後續的底妝商品。