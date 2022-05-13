陳建仁稱流感化後確診數沒意義 陳時中：大家想了解會公布

前副總統陳建仁認為，當疫情流感化，那麼再公布確診數也沒有意義，指揮官陳時中昨（12日）回應，「對，我們也是這樣的看法」、「不過現在大家想了解疫情規模，所以還是會公布」。此話一出引發網友熱烈表達意見，很多人質疑此舉是糊化疫情的高招、讓大家搞不清楚確診實情。但也有人直言：防疫指揮官更沒有意義，現在要下台嗎？

有媒體詢問關於陳建仁提到，疫情流感化之時，若再公布確診數也沒有意義。對此，指揮中心指揮官陳時中12日表示認同，「對，我們也是這樣的看法，到一定量能，那些確診對社會也帶來不了什麼意義，不會去公布」，不過現在大家想了解疫情規模，所以還是會公布。

陳時中說法曝光後，引發網友湧入《LINE TODAY》相關新聞留言，已有近千則討論，不少人卻說「防疫指揮官更沒有意義，現在要下台嗎」、「我看是不敢報吧」、「要是控制住了，你還不是繼續報數字」、「很不負責任」。以前是不篩就沒確診， 現在篩了不報數字就沒人知道， 高招」、「已經達到全球第一的成就了，沒有意義再報下去了，成就GET」