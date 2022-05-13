本土疫情大爆發，衛福部部長陳時中發言屢引爭議。媒體人「逆風的烏鴉」表示，陳失言頻率高到很怪，其恐怕想藉這些失言「脫身」去選市長；至於確切時間點，他應會是在某個失言引來超大反彈後「怒辭衛福部長」，原因是這樣多少還能創造一些悲劇英雄、被迫害聲量。

逆風的烏鴉日前在臉書發文表示，陳時中常常有些無厘頭的發言，但最近頻率實在有點高，大概就有「把鑰匙丟下樓」、「要怪就怪病毒」、「我有了快篩幹嘛還要排隊」、「印度神童也不錯」、「學生要自己照顧自己」等，已經多到有點怪了。

逆風的烏鴉分析，用正常的角度來解讀，可能有兩個理由。第一，他真的拿不出辦法了，所以只好用這種話來回應；第二，他已經壓力大到理智不是很正常，所以失言的頻率愈來愈高。但也有第三個可能性，他可能想用失言作為脫身的方法。

對此，逆風的烏鴉強調，雖然陳時中的失言有點離譜，但在綠營支持者眼中其實並不離經叛道，甚至可讚其直白，或言反對者斷章取義。陳若在某個失言引來超大反彈後「怒辭衛福部長」，多少還是可以創造一些悲劇英雄、被迫害聲量，然後藉此轉身去選舉。