貨櫃三雄第一季獲利全數再創新高，除了長榮(2603)1013.6億元、萬海(2615)406.12億元外，陽明(2609)公布第一季財報，單季稅後淨利突破600億元，達605.77億元，再創歷史新高，每股盈餘17.35元，貨櫃三雄首季海賺超過2000億元。

陽明第一季營收1067.04億元，年增71.32％，營業毛利753.15億元，年增137.36％，毛利率70.58％，營業利益723.05億元，年增148.58％，稅後淨利605.77億元，年增147.08％，每股盈餘17.35元。

陽明指出，第一季因受Omicron疫情升溫及市場需求未顯著減緩情況下，各主要港口塞港尚未有效紓解、農曆年前出貨旺季等綜合因素影響，運價仍維持相對高點，平均運價較去年同期大幅上漲，帶動單季獲利再創高。

在大陸防疫封控後有序復工，可望迎來強勁的市場需求，預期供應鏈壓力將再度升高；而5月美國線新長約價格啟動，美西碼頭勞資合約談判第一輪登場，罷工傳言甚囂塵上，恐導致塞港加劇，第三季也將進入傳統旺季，運價將居高不下。