台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波(6248)召開董事會，會中通過第一季財務報告書。第一季營收為新台幣15.56億元，年增78.89%，第一季稅後淨利0.21億元，年增73.16%，每股稅後盈餘(EPS)0.48元，年增17.07%。在各國基礎建設持續推動，鋼市基本面前景不淡，因此公司對營運展望仍正面看待。

沛波第一季營業收入15.56億元，季減4.24%、年增78.89%，營業毛利0.66億元，季減3.06%、年增32.29%，營業利益0.29億元，季增12.11%、年增51.34%，稅前淨利0.27億元，季增35.60%、年增67.22%，歸屬於母公司業主淨利0.21億元，季增45.08%、73.16%，基本每股盈餘0.48元，相較於去年同期0.41元、去年第四季0.33元成長。

沛波表示，第一季受惠國內鋼筋需求強勁，鋼價持續創高，帶動營收創歷史同期新高，但受原料價格飆漲影響，營業成本上升，致使第一季毛利率年減少1.5%，獲利表現略受影響。

近期上市櫃公司第八屆公司治理評鑑結果出爐，沛波獲得上櫃公司排名前20%之成績 ，排在第二級距相較第七屆僅排名第四級距 、第六屆第七級距，顯示沛波積極推動公司治理方面的努力，獲得成效與肯定 ，未來公司會繼續秉持誠信與公平經營原則、保障股東權益、善盡企業社會責任，同時隨時關注相關規範發展，強化沛波在公司治理運作的效率，進而提升經營績效回饋股東與社會，朝ESG目標努力邁進。

沛波總經理楊韻蒔表示，近日因大陸疫情反覆，且南方迎來降雨氣候影響鋼材需求，致使鋼價跌勢擴大，雖短期內的鋼市供需雙弱，但各國基礎建設持續推動，代表鋼巿後續需求仍存有極大的動能，鋼市基本面前景不淡，因此公司對營運展望仍正面看待。

因應沛波營運規模擴展，沛波擬於台南市或高雄市尋找合適之標的興建廠房，預計土地取得坪數約五千坪，擬受權董事長自董事會通過日一年內，於新台幣七億元額度內進行地上權或標租土地或標售土地投標。