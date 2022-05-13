百富資本控股負責人儲開軒，涉嫌未經主管機關許可於國內從事銷售兩檔澳洲基金，吸金多達30億元，台北地檢署12日指揮台北市調處，共搜索3處並約談儲男、儲父共4人，全案朝違反《證券投資信託及顧問法》非法未經許可於境內從事銷售境外基金罪嫌偵辦。檢調查出，儲父背景竟然大有來頭，退休前還擔任過國家安會議會計室主任，疑似利用自己人脈，也鼓勵過去老同事購買，將持續深入調查。

據了解，儲父退休後在兒子的公司掛名擔任董事，涉嫌與兒子違法推銷這2檔澳洲基金，甚至懷疑他利用任職公職的人脈幫忙推銷吸金，以及推銷給老同事及部屬購買。

據了解，儲男自稱有博士學位，與父親等人自2016年5月起，在台銷售澳洲「百麗基金」和「金河獨立投資組合」2檔基金，不僅保證還本，且年息高達6.5％到12％。

儲男等人藉此6年來吸金多達30億元，儲男也四處炫富，在臉書上高調秀出瑪莎拉蒂超跑合照，並營造熱衷慈善公益、四處贊助捐款的形象，其實都是不法吸金的犯罪所得。