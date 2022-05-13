俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）2月27日在莫斯科開會的資料照。（美聯社）

0742:烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）說，俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）已被停職。

據《每日郵報》（Daily Mail）12日報導，阿列斯托維奇說，俄羅斯總統普丁將侵略烏克蘭的失誤歸咎於高階指揮官。他說，初步情資顯示，吉拉西莫夫實際上已被停職，克宮正在決定，是否要給他時間補救。

此外，他還說，俄羅斯西部軍區第一坦克部隊在烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）附近吃了敗仗後，部隊司令基塞爾（Sergei Kisel）也已被捕並遭開革。另一方面，據烏克蘭內政部在Telegram上說，還有兩名俄羅斯陸軍司令因為在烏克蘭損失慘重而遭革職。至於損失旗艦「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦的黑海艦隊指揮官已被革職並被捕，而他手下的海軍中將正接受調查。

儘管阿列斯托維奇說，他握有的是「初步」情資，但值得注意的是，在俄羅斯一年一度最重要的5月9日勝利日（Victory Day）閱兵中，吉拉西莫夫並未現身。而先前有消息傳出，普丁派他到烏克蘭扭轉戰局，卻為砲彈碎片所傷。