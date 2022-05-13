香緹卡極緻純金精華乳升級版。（香緹卡提供）

香緹卡極緻純金精華乳升級版。（香緹卡提供）

現代人生活壓力大，同時伴隨著不健康的生活型態更會使得壓力賀爾蒙（又稱為皮質醇CORTISOL）過度產生，造成皮膚屏障的破壞，出現紋路和黑眼圈狀況，讓肌膚老化。

壓力型老化指若肌膚長期處在慢性壓力的刺激之下，會使肌膚呈現慢性發炎狀態，導致肌膚細胞罷工、疲憊無力與失衡，造成皮脂分泌的異常，如暗沉、出油、產生痘痘等。

當肌膚長期處於惡劣的環境下，平常使用的保養品效果便會開始不盡人意，香緹卡於今年五月全新推出極緻純金精華乳升級版，採用100％ 純素黃金胜肽配方添加融合創新植萃與胜肽雞尾酒複方的先進成分，成為保養新寵兒。

「極緻純金賦活系列」向來備受眾多貴婦與名媛推崇，這次重磅推出「極緻純金精華乳 升級版」，添加全新成分-100％純素黃金胜肽，整體質地輕盈觸感水潤，日間使用極緻純金精華乳升級版更適合做為妝前打底，為肌膚豐潤補水卻不影響底妝持久度，認真的做好每個保養步驟，選擇適合自己的保養品，認真地對待肌膚，當做到對生活認真以待，自然能展現好膚質與好氣色。