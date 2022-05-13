新黨青年軍王炳忠、侯漢廷等人，被控與陸生周泓旭共謀，替中共發展組織，台北地方法院一審判決5人無罪，上訴後，台灣高等法院二審審結，今(13日)上午10點宣判，王炳忠等5人目前仍遭限制出境、出海8月。

高院認為，王炳忠等人犯罪嫌疑依然重大，其等涉危害國家安全及社會安定，堪認係於社會治安有重大影響之案件，且王炳忠、侯漢廷自2011年起至其等因本案遭限制出境、出海為止，有至少40次之入出境紀錄，林明正有30次之入出境紀錄等。

高院指出，王炳忠、侯漢廷、林明正於警詢及偵查中均供稱認識大陸地區官員，且有聯繫或見面，有在大陸地區發展事業之想法，王進步為被告王炳忠之父，知悉被告王炳忠與大陸地區官員之互動情形，又為被告王炳忠處理資金往來，都有在海外建立相當之經濟與社會網絡關係之能力。

高院表示，周泓旭是大陸地區人民，其生活重心及主要財產均非在台灣地區，依一般人趨吉避凶、畏懼刑罰執行之心理，一旦解除限制出境、出海，可預期王炳忠等人因此逃匿境外滯留海外生活以規避將來審判程序之進行及刑罰之執行的可能性非低。

合議庭認為王炳忠等5人有相當理由足認有逃亡之虞，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告等居住及遷徙自由受限制之程度，有繼續限制出境、出海之必要，且無從以其他方式替代，裁定均自3月23日起延長限制出境、出海8月。