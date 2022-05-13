國民黨桃園市長人選陷僵局，高雄市長人選也懸而未決，國民黨祕書長黃健庭之前表示會持續徵詢人選，孫文學校總校長張亞中也會是評估對象。而張先前則是說過，如果大家真認為很歡喜他為大家做事，當然會慎重做考慮。不過，資深媒體人、致理科技大學行銷與流通管理系教授何啟聖昨（12日）在臉書透露，在黨中央「冷處理」之下，似乎未見餘波盪漾，讓方興未艾的熱情，無疾而終。

關於遲遲未出現的國民黨高雄市長提名人選，何啟聖在臉書貼文指出，在地工商界人士有力勸張亞中出馬參選，然而，在黨中央「冷處理」之下，似乎未見餘波盪漾，讓方興未艾的熱情，無疾而終，「國民黨棄守高雄，成了高雄地方耳語的主題，在市場流傳。此一情勢的發展，對國民黨在2022一役，造成極其負面的影響」。

何啟聖認為，其實從朱立倫參選國民黨主席時所做「六都過半」的政治承諾，此過半的三都除了新北、台中，就是在台北與桃園「二擇一」，清楚表明國民黨棄守高雄。高雄真的沒有決一死戰的「價值」嗎？這就端視朱立倫的戰略思考了。