花妍極萃精華油。（香緹卡提供）

香緹卡五月玫瑰極萃綻放限定花盒全台限量20個。（香緹卡提供）

頂級保養香緹卡慶祝母親節月份和嬌貴的五月玫瑰採收季，特別推出限量加大版五月玫瑰花妍露125ml，粉紅色金屬珍藏瓶身飾以標誌五月玫瑰花朵，不僅完美呈現香緹卡對五月玫瑰美妍能量的迷人吸引力外，加大版容量更是眾多愛用者的購買首選。

奢華限量版五月玫瑰花妍露蘊含 5000 片玫瑰花瓣的精華，包括從花瓣萃取的精華、維他命和精油，所提煉的花萃成分都立即注入從泉水取得的純淨水源，99％ 天然成分。

「五月玫瑰花妍露節慶限定版」搭配熱銷回歸新品「五月玫瑰花妍亮眼微晶萃」與同系列明星單品「五月玫瑰極萃精華油」，香緹卡推出極萃綻放限定花盒，綴上優雅花卉，沉浸精品級花妍保養儀式！臉部清潔完畢後首先使用五月玫瑰花妍露節慶限定版均勻噴灑於臉部，感受五月玫瑰提振、清新的芳療效果；再使用經典回歸的五月玫瑰花妍亮眼微晶萃，塗抹於眉眼與臉部表情紋，舒緩眼周疲勞；最後使用100％天然成分的五月玫瑰極萃精華油，輕輕幾滴即可為肌膚提供深層的保濕潤澤，打造光澤柔嫩如玫瑰花瓣般的肌質。

歡慶上市！「五月玫瑰極萃綻放限定花盒」全台限量20個預購中，5月16日正式開賣，內含五月玫瑰極萃精華油 30ml、五月玫瑰花妍露 節慶限定版 125ml、五月玫瑰花妍亮眼微晶萃 15ml、五月玫瑰限量鮮花花盒包裝，價值1萬6050元，限量優惠 1萬3500元。