前台北101董事長林鴻明涉掏空股票上市的金尚昌開發公司不法獲利，今年2月台灣高院更二審將他依違反證交法之不利益交易罪各判刑3年及6年，執行8年徒刑，沒收犯罪所得3億500萬多元，他不服提上訴；高院考量他有逃亡之虞，已裁定從11日起限制出境、出海8月。

高院考量林遭判刑長達8年，刑期甚重，應沒收及追徵犯罪所得高達3.05億元，數額亦鉅，衡以趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰之基本人性，及他是知名企業界人士，具相當社經地位及影響力，財力亦豐，逃亡海外另起生活應非難事，有相當理由足認被告有逃亡之虞。

高院指出，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、林鴻明經限制出境出海所致人身自由受限制之程度甚輕，對其訴訟上防禦權亦無何妨礙，是綜合有效性、合目的性及比例原則之考量後，裁定從5月11日起對林限制出境、出海8月，可抗告。

宏國集團副董林鴻明是原名「林三號」的金尚昌公司實際負責人，早年陸續收購家族成員所有的淡水鎮水仙段、米蘭段多筆土地。1998年間，金尚昌以淡水鎮的69筆土地，向同屬宏國集團的中聯信託貸款18億多元，後來宏國集團爆發財務風暴，這些貸款被中聯信託列呆帳。

林鴻明被控找宏國副總、中聯信託董事林南聰，委託白天鵝建設出面向中聯信託標下金尚昌不良債權，規避關係人交易；白天鵝以12億買下淡水鎮水仙段大批土地、建造執照、興建權利。

同時間林鴻明涉嫌出資100萬元，找友人劉淑芳成立啟揚資產管理公司，白天鵝就以12億多元將不良債權轉賣啟揚；啟揚再找大隱建設合作開發水仙段興建「淡水藍海」豪宅，讓林鴻明獲利10億多元，掏空金尚昌。