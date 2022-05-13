「偶像劇女王」陳喬恩參加大陸綜藝節目《女兒們的戀愛》，和小9歲馬來西亞男友曾偉昌相戀，並於今年3月宣布結婚喜訊，獲得親友及粉絲滿滿祝福，日前突然公開和「前男友」的甜蜜合照，立刻閃瞎所有網友。

陳喬恩在instagram限動曬出和老公出遊的影片和照片，除了分享一整片絕美向日葵花海之外，還不忘推薦粉絲品嚐到的美食，更附上一張「老公視角」的照片，新婚生活過的相當甜蜜，接著罕見放上小倆口合照，只見兩人深情望著對方之外，還對鏡頭擺出遮眼的俏皮動作，更順勢曬出結婚戒指，接著表示：「由於登記結婚當天一直被各種催著發照片，所以非常趕的隨便拍了一張交差，今天心血來潮補兩張張可好」，還甜稱對方是「前男友」，當眾放閃讓所有人都被閃瞎。

網友眼見陳喬恩與老公的幸福模樣，紛紛留言：「最棒的前男友！最棒的老公！so sweet」、「成熟而又穩重的前男友，哈哈哈！超有眼光的哦」、「幸福寫在臉上」、「你們是我見過最最最最可爱的夫妻了」、「结了婚就是前任男友啦」、「從節目相遇到修成正果，祝福你們甜甜蜜蜜、長長久久」、「這花式曬戒指也太甜了吧」。

根據《鏡周刊》報導，先前曾傳出男方家長不贊成這段感情，不過陳喬恩表示「好日子好時間是Alan的爸爸給的」，間接否認傳聞，並公開與公婆家的真實互動，至於被傳出肚皮有喜，她也自嘲是吃得太誇張，間接否認懷孕傳聞。

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