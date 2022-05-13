金管會為提升投信基金的款項收付作業效率，宣布核准集保結算所可經營「證券投資信託基金集中清算之款項總額收付業務」，並督導集保規畫建置境內基金集中清算平台，預計最快2023年第二季上路，預期可達成三大效益，全市場1年可節省逾1.65億元的相關成本。

境內基金市場目前由39家投信業者、24家基金保管銀行，處理逾千檔基金不同級別基金專戶的作業模式，多對多的資訊流及金流所產生的人工作業及匯款成本偏高，據集保統計，2021年全市場匯款及扣款成本高達4.2億元。

為提升投信基金款項收付整體作業效率，金管會將推動投信業參與境內基金集中清算平台，列為資本市場藍圖策略四「提升金融中介機構市場功能及競爭力」的具體措施之一，並督導集保規畫建置境內基金集中清算平台，提供相關基金款項收付服務。

證期局副局長蔡麗玲表示，境內基金集中清算平台建置後可自動產製基金款項交割指示，代投信業者處理其銷售機構及投資人申購、買回交易及款項作業，亦可協助直接向投信業者申購基金的投資人彙整多筆申購款項直接匯入平台，減少匯款費用。

同時，透過平台建立基金市場款項收付作業標準化與自動化機制，更可簡化投信業者、基金銷售機構及保管銀行款項處理程序，有效降低作業風險及成本，提升基金市場競爭力，並增進資金運用效率，促進基金交易的活絡及穩定成長。

集保估計，若透過基金集中清算平台，投信業者全年可減少逾9000萬元的匯款及扣款成本，全年人工作業人力可降低20萬個小時、換算人力作業成本為7500萬元，合計投信業者全年將可省下1.65億元的相關成本。

蔡麗玲指出，基金清算平台可減少匯款筆數及節省匯款成本、節省人工作業時間及減少人工錯誤，並可達成無紙化，有助環境保護。目前39家投信業者、54家基金銷售機構、24家基金保管銀行中，已分別有25家、37家、17家有意加入平台。

集保副總經理景廣俐表示，基金集中清算平台將分2階段，基金銷售機構對投信部分預計2023年首季完成系統規畫、同年第二季上路，投資人直接對投信或透過代銷機構對投信部分，則預計2024年首季完成系統規畫、同年第二季上路。