小編今天（13日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台股12日多殺多，包括停損、棄息和斷頭賣壓全出籠，融資餘額雖大減42.67億元，融資維持率146％，但目前融資減肥幅度尚未超過大盤高點跌幅，預期融資餘額還要再減少。此外，台積電美股掛牌ADR仍未止跌，法人指出，台積電股價若跌破500元大關，不排除進一步衝擊台股信心，加權指數可能進一步向15,000點靠近。

【1】停損、棄息、斷頭全出籠！ 賣盤殺很大台股失守萬六

美國消費者物價指數（CPI）數據高於預期，台股停損、棄息及斷頭三大賣壓傾巢而出，加權指數12日重挫389.57點、收15,616.68點，創近一年新低。兆豐投顧董事長李秀利、統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光及康和證券總監廖繼弘四大法人認為，台股失守萬六關卡，且摜破前低15,734點，短線上恐回測2021年5月低點15,159點支撐。

【2】台積電500元保衛戰 牽動大盤

美股跌不停持續衝擊台股表現，12日終場收15,616點、宣告失守「萬六」大關，台積電收盤價505元，即將回測500元整數關卡，台股權王股價能否守住500元大關？討論度持續高漲。

【3】央行第五波打炒房 30年期房貸恐絕跡

針對財委會立委質詢，央行選擇性信用管制是否五度調整，央行總裁楊金龍表示，「未來還有精進調整空間」，並透露可再出三招，一是縮短房貸年期，降低30年期及以上房貸年限；二是六都等特定地區自然人第二戶房貸成數限制；三是鎖定全台房市熱區進一步限縮貸款成數。

【4】中日韓罕見發聲 反強勢美元

美元近期強勢令亞洲多國貨幣重挫，中日韓財長和央行行長12日罕見地發表聯合聲明，呼籲「防範部分先進國家的貨幣政策正常化快於預期」，三國將繼續致力於利用支持措施，藉以維持金融市場穩定及長期財政可持續性。

【5】蘋果股價暴跌 痛失全球市值王寶座

美股連日狂跌，蘋果股價也不斷下挫，近幾日市值蒸發數千億美元，11日（周三）一舉跌落全球市值龍頭寶座，拱手讓給沙烏地阿拉伯石油巨擘Saudi Aramco，這也反映近期趨勢使科技、能源業命運大不同，油價勁揚帶動能源業者股價水漲船高，反觀科技股則前景低迷。