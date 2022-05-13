今天在大聯盟場上大都會以4：1擊退國民，目前戰績來到22勝11敗，勝場數暫時追平同城勁敵洋基，不過洋基還有比賽，有機會再將差距拉開，但大都會突出的表現仍令人讚賞。此戰他們派出「台灣走路」華克(Taijuan Walker)先發投球，他繳出7局無失分高水準演出，力奪本季首勝。

大都會本季更改陣容後異軍突起，成聯盟首支拿下20勝球隊，目前在國聯東區高居龍頭，領先第2勇士相當多，此戰他們僅敲5支安打，卻在其中斬獲4分，效率出奇的高，今年從運動家挖腳的外野手坎納(Mark Canha)火力凶猛，4打數3安打貢獻3分打點跑回2分，有1支陽春炮。

大都會此戰首局就先聲奪人，國民先發投手艾登(Joan Adon)完全失控，單局投出3次保送，接著被坎納敲出一壘安打失掉2分，第4局艾登依然在場上，不過狀況連連，接連被安打還投出觸身球，大都會捕手尼多(Tomas Nido)趁勢再敲安添分，也把艾登打下場，今天他3.2局被敲3安失3分苦吞敗投。

國民換投後有效壓制大都會火力，但到9局坎納再發威，選到1壞球後鎖定對手90 mph四縫線快速球轟向中外野，形成陽春炮，大都會以4：0領先，這是坎納本季第2轟，目前他打擊率高達.313。9局下半國民終於醒來，索托(Juan Soto)敲出本季第8轟拿下1分，但為時已晚，最後國民仍以1：4敗陣。

Another look at Taijuan Walker and Juan Soto colliding: pic.twitter.com/00dh3Pa2nW — SNY (@SNYtv) May 12, 2022

而此戰大都會先發投手華克表現近乎完美，也是獲勝的一大功臣，主投7局僅被敲3支安打無失分，送出1次三振1次保送，目前自責分率下降到3.00，本季他一共出賽4場拿下1勝0敗，上一場面對費城人投4局狂失6分，所幸沒有吞下敗投，今天則是用實力徹底討回顏面，期待他能漸入佳境！