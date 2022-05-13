指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台股在全球標準型指數成分股新增華航等4檔，剔除鴻準等3檔；在全球小型指數成分股新增上品等17檔，剔除金可-KY等6檔。調整結果將於31日收盤生效。

統計本次MSCI調整，華航、長榮航、華新從全球小型指數轉進標準指數；鴻準、上銀、合一從全球標準型指數轉進小型指數。

台股本次在MSCI全球標準型指數成分股新增華航、長榮航、力積電、華新4檔，刪除鴻準、上銀、合一3檔。

在MSCI全球小型指數，台股新增17檔成分股，包括上品、鈺創、長榮鋼、鴻準、創惟、大樹、上銀、中砂、聯華食、合一、台亞、瑞鼎、潤弘、三福化、東鹼、大亞、力智。

台股在全球小型指數刪除6檔成分股，包含安普新、華航、長榮航、金可-KY、日盛金、華新。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整；除了調整成分股外，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配將可能增加。