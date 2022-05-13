徐熙媛（大S）2月在韓國登記結婚，嫁給24年舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄，隨著具俊曄追愛飛抵台灣見大S後，小倆口已在台、韓兩地完成結婚登記，並在台北享受新婚生活，大S和具俊曄結婚後都相當低調，日前具俊曄已經離開台灣，他在Instagram透露要飛到美國紐約，13日將在當地的夜店有一場表演。

而具俊曄先前獻出成為台灣女婿的夜店首秀後，行程滿檔，美國時間5月13日晚上10點，即將在紐約當地夜店表演，根據《三立新聞網》報導，大S經紀人表示具俊曄紐約的工作是結婚前就安排的，大S會留在台灣照顧小孩和家人，不會同行去美國，小倆口新婚後會暫時分居兩地。

具俊曄昨（12）日晚間發布海報，透露自己即將在美國紐約的Mission Nightclub進行表演，他以英文喊話「這個禮拜五，在紐約的Mission夜店，希望能看到你們！」，底下湧入不少粉絲留言，用中文、英文、韓文三種不同語種祝福他旅途平安「祝帥哥姐夫歐巴演出順利 一定要做好防疫」、「鬍子剃掉跟年輕時一模一樣的帥了」、「姐夫加油」、「祝姐夫紐約之行，演出順利成功，注意防疫喔！」，也有韓國粉絲在底下表示「我想去台灣」

具俊曄和大S結婚後愛得火熱，先前被台北的刺青店發文透露具俊曄到訪留下新刺青，不僅有徐熙媛的韓文名字，一旁還有皇冠點綴，並加上英文「Remember Together forever（記得永遠在一起）」及台北經緯度的座標，暗示妻子大S永遠是他的皇后，浪漫行徑甜翻眾人。