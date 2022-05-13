第二屆「全球新冠肺炎高峰會」於美東時間12日上午舉行，會議由美國拜登總統主持，我國應美方邀請，由前副總統陳建仁以預錄致詞方式與會，並宣布再捐贈150萬美元以提升全球疫苗覆蓋率。對此，《盧秀芳中天辣晚報》昨（12日）對此議題進行街頭民調，結果不少民眾都認為應省下這些錢去買快篩。

中天《盧秀芳辣晚報》由「辮子妹」進行街訪，詢問街頭民眾「全球新冠肺炎高峰會，陳建仁線上出席，代表台灣『再捐150萬美元』，你覺得呢？」結果有12人選「拜託！150萬美元省下，給台灣人買快篩」、3人選「大仁哥記得，呼籲各國捐快篩給台灣」、3人選「建議捐建仁寫的書，不要拿我納稅錢去捐」。

另外街訪民眾則是紛紛表示，「亂七八糟、亂來」、「捐給峰會沒有意義，浪費人民納稅錢」、「快篩大家都買不到」、「真的覺得拿來買快篩」、「台灣有很多東西都不夠，先保護好自己人民」、「繳給美國保護費」。