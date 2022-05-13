台股今（13日）以15687.15點開出，隨後漲幅持續擴大至超過150點，台積電反彈上漲5元觸及510元，電金傳產族群皆翻紅，聯發科漲10元觸及830元，航運三雄長榮、萬海及陽明皆上漲超過2%。

台股昨（12日）開低走低受到龐大賣壓壟罩，終場重挫389.57點、收15616.68點，成交值為2583.65億，三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超160.94億，自營商賣超59.98億，投信買超2.25億，外資及陸資賣超103.21億。

周四美股四大指數漲跌不一，道瓊下跌103.81點（或0.33%）至31730.30點，那斯達克指數小漲6.73點（或0.06%）至11370.96點，標普500指數下挫5.10點（或0.13%）至3930.08點，費城半導體指數漲15.27點（或0.54%）至2827.21點。