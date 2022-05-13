小S（徐熙娣）月初傳出曾接觸確診者，居家隔離結束後便照常進棚工作，最近在《小姐不熙娣》中和來賓大聊姊弟戀，43歲的她和大她8歲的許雅鈞結婚多年，她承認最和老公不合的一點就是許雅鈞太過穩重，日常生活小S想發揮幽默感跟路人開玩笑，都會被老公訓誡。

小S最近在《小姐不熙娣》中和一群愛談姊弟戀的來賓談話，她話鋒一轉問大家是不是都不喜歡跟自己年齡大的對象交往？眾人坦言交往過「弟弟」後，跟年紀大的男性交往常常感覺「很無聊」，來賓Peggy更直言，弟弟型男友多的就是一股衝動，其實她男友才比她小一歲，但日常交往時兩人會臨時起意做些浪漫瘋狂的事，事後想起來很荒唐，但會留下美好回憶。

小S提到最受不了老公過度穩重。（圖／翻攝自小姐不熙娣 Youtube）

小S調皮遭許雅鈞訓幼稚！嘆大8歲尪過度穩重 #小姐不熙娣

聽聞來賓的例子，小S也進一步分享自己的經驗，她表示雖然自己很愛老公，但對於對方太過穩重這點還是覺得很傷腦筋，她舉例自己私下是愛開玩笑的人，年紀雖漸長還是很幼稚，有次到清粥小菜店拿起麥克風就說想唱〈聽海〉，沒想到被老公一把搶走麥克風，直言丟臉。

另外有次兩人到漫畫店，小S因為跟老闆很熟，就開玩笑問：「請問有最新出爐的成人漫畫嗎？」事後許雅鈞責罵她說：「Baby，妳這是在羞辱別人的工作」，讓她傻眼回只是開個玩笑，許雅鈞又解釋：「他知道妳根本不會借，妳這樣好像在取笑他」，小S則抗議強調自己沒這個意思，對老公的過度成熟有些無奈。