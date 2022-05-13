聯準會和白宮在以控制通膨為目標的情況下，未來進一步收緊貨幣政策的機會更高，甚至未必繼續排除一次性升息75個基點的可能性，美元將進一步受提振，市場憂心新台幣匯價在貶破29.8元後，直接測試30元整數大關。央行總裁楊金龍昨天在立法院明確表示，央行會進場調節匯市是因市場過度波動，並沒有價位、防線之說。

匯銀表示，新台幣匯價下一個測試關卡就是30元，目前看來美元指數已突破104水平，下一關口將是2002年10月的106.38水位。美元指數在美國州際交易所（ICE）交易，由美元對6個主要國際貨幣（歐元占比57.6%、日圓13.6%、英鎊11.9%、加幣9.1%、瑞典克朗4.2%、瑞士法郎3.6%）的匯率，進行加權幾何平均計算而來，反映全球資金流出、入美國（美元）的趨勢。

今年以來至12日止，美元指數升值9.05%，新台幣貶值7.15%，人民幣貶值5.97%，歐元貶值7.58%，韓元貶值7.74%，日圓貶值10.66%。

楊金龍也指稱，今年以來外資至少匯出了200億美元。

而外資昨日持續提款台股並匯出，新台幣兌美元匯率午盤後同步下殺，摜破29.8元關卡，終場貶值1.18角，收在29.823 元，再創近2年新低。