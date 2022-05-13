桃園市市長鄭文燦昨日（12）陪同衛福部部長陳時中視察部桃醫院。（圖／取自桃園市政府官網）

台灣疫情大爆發，昨日（12）新增65385例本土病例、17人死亡，雙創單日新高。一份民調顯示，衛福部部長陳時中若參選桃園市長，支持度被國民黨立委魯明哲「逆轉勝」。港媒分析指出，陳不僅日前視察台北榮民總醫院被民眾嗆下台，昨日與桃園市市長鄭文燦走訪市政府衛生局、部立桃園醫院，現場反應亦相當冷淡，可見連綠營及其支持者都欠缺熱情，可謂一大警訊。

香港媒體《中評社》今日評論表示，民進黨在桃園市執政8年，有不能輸的壓力，除了陳時中，駐美代表蕭美琴、民進黨立委鄭運鵬、前立委鄭寶清與彭紹瑾、黃適卓也都被點名，顯見誰能接棒鄭文燦成焦點。

根據聯合行銷研究公司本月3至6日，針對桃園市長選情所做民調，陳時中雖仍為綠營民調第一者，但與國民黨的魯明哲相比，卻已被「逆轉勝」，變成魯以27. 6%的支持度，勝過陳的26. 3%。

評論分析，相關民調不僅藍營緊張，就連綠營內部也充滿矛盾。隨著本土疫情將來到「洪峰」，陳時中能否代表民進黨參選，已成問號。昨日是國際護理師節，陳在鄭文燦陪同下走訪市政府衛生局、部立桃園醫院，名義是慰勞第一線醫護辛勞，實際也像在測試水溫；但現場眾人反應冷淡，且就連綠營人士與支持者也毫無熱情，只見鄭「一人在忙」，可見綠營上下對陳的態度，這將為年底大選與陳的未來埋下警訊。