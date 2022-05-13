塞爾提克與公鹿12日進行的G5最後關頭，塞爾提克後衛史馬特先遭公鹿後衛哈勒戴火鍋伺候，接著又遭哈勒戴抄截得手，完全葬送塞爾提克最後生機，沒想到史馬特賽後竟然徹底甩光任何輸球責任，強調自己會被封蓋是因隊友塔圖沒有跟進。

「我沒有看到塔圖站在哪裡，那個回合應該是塔圖跟進接球然後自己出手，但他們都站在那裡，我們沒有暫停了，哈勒戴做了很棒的防守，」史馬特說，「公鹿是衛冕冠軍，他們打出總冠軍等級的球賽，如果我們好好卡位，我們應該贏的。」

塔圖昨天賽後也不願發表太多負面意見，只強調塞爾提克目前還沒遭到淘汰，「這個系列戰還沒有結束，我們周六還有一場比賽要打，你可以在那場比賽做出更大的回應，但事情已經變成這樣了，我可以表現出很傷心的樣子，但那沒有意義。」

事實上，史馬特那次切入上籃完全是因為他自認跑出空檔，卻沒看到哈勒戴從旁邊補位賞了他一次火鍋，甚至最後那次被哈勒戴的抄截，也是因為他只想自己帶球闖過對方防線，眼中沒有看到任何隊友所造成，如今看來他根本不認為自己有錯！