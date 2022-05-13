目前NBA季後賽來到分區第二輪賽事，過不久東西區冠軍賽名單也將出爐，而今天聯盟發布了一項最新政策，他們將新增東西區系列賽MVP獎項，還會以傳奇名將大鳥柏德(Larry Bird)、魔術強森(Magic Johnson)來命名，東西區冠軍盃則會以庫西(Bob Cousy)和奧斯卡羅伯生(Oscar Robertson)命名。

NBA will award conference finals MVPs with trophies named after Larry Bird and Magic Johnson



(via @NBA) pic.twitter.com/tbjRIwfEWe — Bleacher Report (@BleacherReport) May 12, 2022

聯盟近幾年受疫情影響一度停賽，為挽救失去票房和增加可看度，改變些許政策，其中例行賽末附加賽就是其一，而在獎項設定上也有所改變，在過去聯盟歷史上拿下東西區冠軍只會頒發獎盃，沒有所謂的「最佳球員」，不過本季聯盟新增此設定，這讓在分區冠軍賽表現出色的球員有福了。

而本季東西冠軍賽除了會頒發最佳球員獎，獎項也別具意義，分別以大鳥柏德和魔術強森來命名，這兩位球員可說是東西區的代表性人物，另外東西區冠軍獎盃則會以目前高齡93歲的傳奇球星庫西還有「數據狂人」羅伯生來命名，就像總冠軍、總冠軍賽MVP獎盃一樣以歐布萊恩(Larry O'Brien)和比爾羅素(Bill Russell)為代表。

此外本季總冠軍獎盃外型也略有調整，總冠軍獎盃底座從過去方形改為圓形，最上方底座會列出75個總冠軍(含本季)的名字，從今年開始每個NBA總冠軍隊名都會被刻在底座上，下方底座則能容納未來奪冠的25隊，為100周年做好準備，而獎盃上的籃網、籃球位置稍微往前，象徵聯盟著眼於未來。