高雄市一名林姓老翁及戴姓老婦，在4月中旬及下旬，分別遭到詐騙集團以健保卡冒用及假檢警手法，分別詐得80萬及82萬交付車手，鼓山分局調閱監視影帶後發現，取款車手為同一人，經查出行蹤後，發現車手竟然從新北南下高雄取款，警方查出身分後立即北上將吳姓車手逮捕到案。

高雄一名林姓老翁於4月19日上午接獲自稱戶政事務所人員，指責老翁健保卡遭冒用，未免刑責，指示被害人提領新臺幣80萬元交付高雄地檢署事務官。另一名戴姓老婦則在4月28日上午許接獲假冒警察、高雄地檢署等單位之詐騙電話，指婦人涉及刑案，嚇得當天中午提領新臺幣82萬元整交付提款車手。兩名被害人事後發現被騙，報警處理。

2老年人遭詐162萬，車手南下高雄取款，警調監視器發現身影後查出身分及蹤跡北上逮人。(戴志揚翻攝)

鼓山分局獲報後隨即成立專案小組，調閱車手在被害人住家周邊影像、衣著特徵，掌握犯嫌搭乘車輛及去處等路徑，鎖定犯嫌身分，經比對確認上述2案的車手均為設籍新北市的吳姓男子（22歲），全案報請高雄地檢萬股姚崇略檢察官指揮偵辦。

另追蹤軌跡查得知新北市政府警察局瑞芳分局於4月28日晚間埋伏查獲面交車手吳男，查扣涉案手機2支，依現行犯偵辦，鼓山分局專案小組立即比對犯罪資訊後，聯繫瑞芳分局承辦同仁，成功合作識破吳男曾經2次南下高雄取款等情，經整卷後於5月12日移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局長蔡鴻文表示，假檢警詐騙雖然是老梗，但歹徒最常利用民眾害怕涉訟的心理，且常以偵查不公開名義，要求被害人不得聲張，否則將拘提、收押，以此恫嚇，因而詐騙得逞取得財物。警方呼籲，檢警機關絕對不會派人至民眾住處取款或代保管金錢，請把握一聽二掛三查證的原則，以避免上當受害。