蔡英文總統今以錄影方式為「陸軍專科學校65週年校慶」致詞，肯定陸軍專校培育的士官，在國軍部隊裡扮演重要的角色；也期許同學們用心學習、精進專業，到部隊後，秉持士官「跟我來」的勇士精神，守護國家安全，成為中華民國國軍持續進步的動力。

總統致詞指出，今天是「陸軍專科學校」65週年校慶，首先，要先祝福陸軍專校生日快樂。

她說，陸軍專校培育的士官，在國軍部隊裡扮演非常重要的角色。上任以來，常到各地的軍營看任務操演。最常看到的，就是士官弟兄姊妹，帶領士兵操作武器裝備，完成軍官交辦的任務，整個過程非常的迅速確實、專業優秀。

總統說，士官弟兄姊妹能有這樣的專業技能，學校階段的教育養成，功不可沒。她要感謝周國健校長以及所有的老師、隊職幹部的付出，過去，我到陸軍專科學校，參加三軍士官新生聯合開學典禮，看到我們的學生都非常的有活力，也充滿朝氣。

總統說，有大家的指導，一定能為國軍培育出更多優秀的士官幹部，一起為守護國家貢獻心力。

她說，也要告訴各位同學，未來，大家也會像學長姐一樣，身負重任。所以期許大家，不僅要用心學習、精進專業，到部隊後，更要貢獻所長，秉持士官「跟我來」的勇士精神，協助軍官領導士兵，一起完成各種挑戰和任務，守護國家安全，成為中華民國國軍持續進步的動力。