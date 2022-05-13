美M777A2榴彈砲打爆俄羅斯2S3 「金合歡」（Akatsiya）自走砲

美國M777A2榴彈砲已在烏克蘭前線運作，並正獲取戰果。烏克蘭記者布圖索夫（Yuri Butusov）所公開的影片顯示，烏軍如何用它來對付俄羅斯的152mm 2S3 「金合歡」（Akatsiya）自走砲。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）12日報導，布圖索夫說，「現代大砲、現代彈藥，俄軍損失大了！」錄影中可以看到改裝的M777A2，而這款榴彈砲的「神劍」（Excalibur）精準砲彈軟體已升級。

布圖索夫說，它首射砲彈就展現了高精準度，雖然烏克蘭部隊射偏，但很快就加以調整。從無人機拍攝的影片看來，它擊中了俄軍的2S3 「金合歡」（Akatsiya）自走砲。早在4月時，加拿大就宣布，將送M777到烏克蘭。稍後美國和澳洲也證實，他們支持渥太華的決定，並也會送M777協助基輔抵抗俄軍。

美國M777A2榴彈砲

美國官員先前透露，約有50多名烏克蘭部隊在境外受訓，學習使用這些榴彈砲，等返國後再訓練其他同袍。

而美製M777早自2005年起就已服役，M777A2是它的升級版。目前使用M777的除了美國外，還有澳洲、加拿大，印度和沙烏地阿拉伯。M777重4200公斤，長10.7米，需要8名士兵操作。它的口徑為155毫米，可發射 M107、M795，ERFB和M982 等砲彈。