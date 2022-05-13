全球晶片荒問題未解，美國積極推動晶片法案，提供520億（約新台幣1.5兆）美元預算補貼晶片製造商在美國研發、設計及生產晶片，然而近日外媒披露，大陸一直遊說美國商界成員反對該案通過，對此，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，「對這樣的情況並不意外，他們知道這項法案將使我們在競爭中贏過他們。」

路透社報導，美國拜登政府推動的520億晶片法案還在談判中，可能還需要數個月的討論才會有結果，雷蒙多在一場聽證會上被問及，對於大陸遊說美國商業團體及公司在國會中反對此案的看法。

雷蒙多表示，「我一點也不驚訝，他們不希望我們通過這項法案，因為知道這項法案將使我們在競爭中贏過他們，大陸已經在半導體上投資1600億美元，他們最不希望我們投資520億美元。」

雷蒙多補充表示，她已經了解有關大陸遊說美國商界的相關報導，並認為大陸會積極反對的原因在於，「他們知道這件事情對我們來說有多重要。」

路透社先前曾報導，大陸駐華盛頓大使館敦促美國國會議員修改或放棄提高美國競爭力的法案，並在信中提醒企業，若該立法落實可能會出現失去大陸市佔率與獲利的風險，同時激起反華情緒。