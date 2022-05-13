19歲啦啦隊女神熊霓，擁有甜美臉蛋及傲人火辣身材，原本是舞蹈老師的她，去年加入樂天女孩行列，一登場就備受關注，人氣更是扶搖直上，近來在球場上為球員應援的影片曝光，只見傲人上圍隨著節奏上下晃動，讓網友眼睛狂吃冰淇淋，就連日本粉絲都前來朝聖。

YouTube頻道「台湾チアTV（台灣啦啦隊TV）」，發布中華職棒5隊啦啦隊隊員在場邊應援的影片，樂天桃猿啦啦隊成員「熊霓」就是其中之一，只見她綁著兩條小辮子，身穿米白色短上衣，搭配黑色迷你熱褲，露出白皙的小蠻腰，隨著球員「成晉」的應援曲舞動身軀，散發出青春洋溢的氣息，而她一對傲人的北半球也隨著節拍上下晃動，讓網友看的血脈賁張，短短3分鐘影片吸引近17萬人朝聖，更有日本粉絲留言：「好想去台灣」。

熊霓應援影片吸引近17萬粉絲朝聖。（ 台湾チアTV Youtube）

熊霓雖然年僅19歲，但經歷相當豐富的她，不僅是青少年國標舞國手，父親過去為了栽培她，不惜砸大錢將她送到義大利與拉丁界學舞蹈，原本回台任職舞蹈老師，去年加入樂天女孩，立刻引起球迷關注，不僅未來發展備受看好，也將成為新一代的啦啦隊女神。