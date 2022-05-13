進入到5月，天氣開始悶熱起來，民眾在家不僅開始會開冷氣，電風扇也會同時使用，只是電器使用有些問題，千萬不能輕忽，對此，台電特別發文提醒，若電風扇馬達有發出「嗡嗡聲」一定要注意！

有「嗡嗡聲」、扇葉不轉恐釀災

台電在粉專「台電電力粉絲團」上提到，若打開電風扇發現扇葉不會轉還出現嗡嗡聲，這可能是啟動電容器故障，別想著用手推一推就好，要記得去送修更換，才能避免釀災。

另外，像是馬達軸承潤滑不足、電線的絕緣破損、窗簾衣物捲入阻礙運轉、這些都可能會讓電風扇起火，民眾平時使用電風扇一定要注意。

台電最後也貼心提醒四點注意事項，請民眾平常吹電風扇時多留意：

1.要留意一下電扇運轉情形

2.定期清潔扇葉、馬達積塵並潤滑軸承

3.檢查電源線是否有破損或被被壓

4.長時間不吹時記得關電源，省電又安全

台灣「天氣炎熱」民眾都在討論什麼？選購家電同時也會注重功能

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查(2021/05/12 - 2022/05/11)來看「天氣炎熱」的熱門關鍵字，可以發現，夏天的到來民眾最在意的就是「家電」、「電器」、「冷氣」、「風扇」等，著重在挑選夏季家電上，另外也能從「節能」、「循環」、「省電」等關鍵字得知，民眾在選購夏季家電的同時，也會特別注重功能面的設計。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月12日至2022年05月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『天氣炎熱』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。